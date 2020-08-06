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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8847884888498850>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:51

  Alfa_Bank написав:
  stryzhko написав:
Alfa_Bank написав:В програмі "Mastercard Більше" брати участь не плануємо.

Тоді хоч приберіть даний пункт з тарифів https://alfabank.ua/upload/Tariff-Whit.pdf

В роботі.

Виправили.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:01

  Alfa_Bank написав:
  Alfa_Bank написав:
  stryzhko написав:Тоді хоч приберіть даний пункт з тарифів https://alfabank.ua/upload/Tariff-Whit.pdf

В роботі.

Виправили.

А это ваще нормально - заявлять о том, что по карте предоставляется некоторая услуга, а потом просто взять и выкинуть её ?
Кто-то, может, на что-то рассчитывал...
Как-то это нехорошо...
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:10

  Vorlon написав:Striker
Ничего особого интересного (особенно у кого есть Б5), разве что это единственная карта...

А можно чуть подробнее? Зашел на сайт, увидел описание (точнее, намек на описание). Упоминается только, что кэшбэк до 20%. И все.
А что, как... тишина. И главное: дают ли тем, у кого нет оф.трудоустройства?
Наверно, схожу на ветку "Аккорда" (интересно, есть такая?)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:15

  Искатель написав:Наверно, схожу на ветку "Аккорда"

Самое верное решение!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 15:07

Alfa_Bank
Подскажите по смс. Получил карту, в мобайле ползунка переключения на пуш нет. В МАБ пишет, информирование отключено.
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 15:22

  Kalgan написав:Alfa_Bank
Подскажите по смс. Получил карту, в мобайле ползунка переключения на пуш нет. В МАБ пишет, информирование отключено.

Kalgan, добрый день. А при переходе в меню смс-информирования пишет "Информировать о моих транзакциях"? Если да, то нужно поставить галочку, указать и подтвердить номер телефона. А затем появится ползунок.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 15:22

  Kalgan написав:Alfa_Bank
Подскажите по смс. Получил карту, в мобайле ползунка переключения на пуш нет. В МАБ пишет, информирование отключено.

Сначала нуна подключить инф-е (Альфа-Чек), потом переключить его в режим пуша
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 15:30

  clientage написав:
  Kalgan написав:Alfa_Bank
Подскажите по смс. Получил карту, в мобайле ползунка переключения на пуш нет. В МАБ пишет, информирование отключено.

Сначала нуна подключить инф-е (Альфа-Чек)

Нужно ли? :wink:
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 15:46

  Alfa_Bank написав:
  Kalgan написав:Alfa_Bank
Подскажите по смс. Получил карту, в мобайле ползунка переключения на пуш нет. В МАБ пишет, информирование отключено.

Kalgan, добрый день. А при переходе в меню смс-информирования пишет "Информировать о моих транзакциях"? Если да, то нужно поставить галочку, указать и подтвердить номер телефона. А затем появится ползунок.

Спасибо
Востаннє редагувалось Kalgan в П'ят 07 сер, 2020 15:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 15:47

Re: Альфа-Банк

  ruvex написав:Нужно ли?

По дебетке можно подискутировать, а по кредитке думаю нужно :)
Kalgan
 
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