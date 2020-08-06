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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8847884888498850

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 15:56

  Kalgan написав:
  ruvex написав:Нужно ли?

По дебетке можно подискутировать, а по кредитке думаю нужно :)

Ну я тож не очень уверен, шо именно нужно подключать сам Альфа-Чек :)
Но если он таки подключен, то нуна перевести его в режим пуша.
Мне хватает просто просматривать хистори по инф-ю в Мобайле.
А пуши приходят через пень-колоду, возможно из-за того, шо у меня два экка на смарте.
Для подтверждений операций в ИБ Алка нормально шлет СМСки (эт нашару)

ПС. Када-то давно, када трава была зеленее, то Альфа-Чек САМ подключался на сл. опердн. после активации у новой карты. И нуна было следить за этим, шобы переключить на шаровой пуш :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 15:58

Alfa_Bank
Менял лимиты по карте.Насколько я помню, они ж дневные. Интересно, кому пришло в голову, ставить в лимиты по умолчанию на кредитку девятизначные числа ????
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 16:02

  Kalgan написав:Alfa_Bank
Менял лимиты по карте.Насколько я помню, они ж дневные.

Дневные.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 16:07

  Kalgan написав:Alfa_Bank
Менял лимиты по карте.Насколько я помню, они ж дневные. Интересно, кому пришло в голову, ставить в лимиты по умолчанию на кредитку девятизначные числа ????

Та не боойтесь
У Алки СБ злющее-презлющее, ещё свои попробуй у него забрать :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 16:29

В мобайле операторы в чате снова вымерли как класс :(
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:07

Alfa_Bank
У меня много карт и кредиток в том числе разных банков. Но сегодня испытал настоящий эффект ВАУ при получении новой RED! Выглядит пакет с картой реально круто! А меня трудно удивить. Поэтому прошу передать вашим коллегам моё искреннее восхищение - Моно, Форвард и прочие и рядом не валялись 8)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:13

  Vorlon написав:Alfa_Bank
У меня много карт и кредиток в том числе разных банков. Но сегодня испытал настоящий эффект ВАУ при получении новой RED! Выглядит пакет с картой реально круто! А меня трудно удивить. Поэтому прошу передать вашим коллегам моё искреннее восхищение - Моно, Форвард и прочие и рядом не валялись 8)

Да пакет с картой прикольный, но вот только в чате в мобайле уже 40 минут никто не отвечает :(
А с чата на сайте, где отвечают сразу, отправляют в чат в приложении :?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:17

  Vorlon написав:Alfa_Bank
У меня много карт и кредиток в том числе разных банков. Но сегодня испытал настоящий эффект ВАУ при получении новой RED! Выглядит пакет с картой реально круто! А меня трудно удивить. Поэтому прошу передать вашим коллегам моё искреннее восхищение - Моно, Форвард и прочие и рядом не валялись 8)

Вау от упаковки???
Хм..
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:20

Re: Альфа-Банк

  Vorlon написав:У меня много карт и кредиток в том числе разных банков. Но сегодня испытал настоящий эффект ВАУ при получении новой RED! Выглядит пакет с картой реально круто! А меня трудно удивить.


діліться фоткою
вау хочеться усім :)
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