По дебетке можно подискутировать, а по кредитке думаю нужно
Ну я тож не очень уверен, шо именно нужно подключать сам Альфа-Чек Но если он таки подключен, то нуна перевести его в режим пуша. Мне хватает просто просматривать хистори по инф-ю в Мобайле. А пуши приходят через пень-колоду, возможно из-за того, шо у меня два экка на смарте. Для подтверждений операций в ИБ Алка нормально шлет СМСки (эт нашару)
ПС. Када-то давно, када трава была зеленее, то Альфа-Чек САМ подключался на сл. опердн. после активации у новой карты. И нуна было следить за этим, шобы переключить на шаровой пуш
Alfa_Bank У меня много карт и кредиток в том числе разных банков. Но сегодня испытал настоящий эффект ВАУ при получении новой RED! Выглядит пакет с картой реально круто! А меня трудно удивить. Поэтому прошу передать вашим коллегам моё искреннее восхищение - Моно, Форвард и прочие и рядом не валялись
Vorlon написав:Alfa_Bank У меня много карт и кредиток в том числе разных банков. Но сегодня испытал настоящий эффект ВАУ при получении новой RED! Выглядит пакет с картой реально круто! А меня трудно удивить. Поэтому прошу передать вашим коллегам моё искреннее восхищение - Моно, Форвард и прочие и рядом не валялись
Да пакет с картой прикольный, но вот только в чате в мобайле уже 40 минут никто не отвечает А с чата на сайте, где отвечают сразу, отправляют в чат в приложении
Vorlon написав:Alfa_Bank У меня много карт и кредиток в том числе разных банков. Но сегодня испытал настоящий эффект ВАУ при получении новой RED! Выглядит пакет с картой реально круто! А меня трудно удивить. Поэтому прошу передать вашим коллегам моё искреннее восхищение - Моно, Форвард и прочие и рядом не валялись