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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8849885088518852>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:31

  guntherhouse777 написав:
  Vorlon написав:Alfa_Bank
У меня много карт и кредиток в том числе разных банков. Но сегодня испытал настоящий эффект ВАУ при получении новой RED! Выглядит пакет с картой реально круто! А меня трудно удивить. Поэтому прошу передать вашим коллегам моё искреннее восхищение - Моно, Форвард и прочие и рядом не валялись 8)

Вау от упаковки???
Хм..


Так и сама карта ничуть не хуже. Выглядит действительно отлично!
Anadonta
 
Повідомлень: 875
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Подякував: 135 раз.
Подякували: 143 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:33

Кстати, вопрос.
Подключение RED к программе Cash'U происходит автоматически после активации карты?
Anadonta
 
Повідомлень: 875
З нами з: 25.11.12
Подякував: 135 раз.
Подякували: 143 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:39

Упаковку в мусор, карту - в тилипон.
Ворлон карту увидит раз в жизни.
В чем вау то?
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4533
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Подякував: 2 раз.
Подякували: 313 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:52

  guntherhouse777 написав:Упаковку в мусор, карту - в тилипон.
Ворлон карту увидит раз в жизни.
В чем вау то?

Ну человек же написал, "в упаковке" :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:56

  Vorlon написав:Alfa_Bank
У меня много карт и кредиток в том числе разных банков. Но сегодня испытал настоящий эффект ВАУ при получении новой RED! Выглядит пакет с картой реально круто! А меня трудно удивить. Поэтому прошу передать вашим коллегам моё искреннее восхищение - Моно, Форвард и прочие и рядом не валялись 8)

красную еще не видел, но белая тоже прикольная, можно потеребонькать, а потом изучать конструктивные элементы :mrgreen:
Но вот это, что все банки переходят на однотонный пластик, я не поддерживаю. Сложно отличать.
Востаннє редагувалось Ромасик в П'ят 07 сер, 2020 18:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:00

Re: Альфа-Банк

  Anadonta написав:Подключение RED к программе Cash'U происходит автоматически после активации карты?
Активируете карту и орешки уже сразу готовы начисляться, а вот увидеть это, скорее, сможете через 3 дня... В общем, стандартно.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:00

Alfa_Bank, а где можно почитать тарифы на страховки, а то здесь нет?https://alfabank.ua/upload/Tariffs-red.pdf
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:05

Re: Альфа-Банк

  Ромасик написав:а где можно почитать тарифы на страховки, а то здесь нет?https://alfabank.ua/upload/Tariffs-red.pdf

Если карту оформляли, то в акцепте прописаны тарифы.
у меня было от НС 1% (вроде от задолженности по карте), от ФР 0.1% от суммы кред. лимита.
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:08

  Kalgan написав:
  Ромасик написав:а где можно почитать тарифы на страховки, а то здесь нет?https://alfabank.ua/upload/Tariffs-red.pdf

Если карту оформляли, то в акцепте прописаны тарифы.
у меня было от НС 1% (вроде от задолженности по карте), от ФР 0.1% от суммы кред. лимита.

курьер потерялся и мне лень его искать :mrgreen:
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:09

Re: Альфа-Банк

На Ощадний уже 7%
Інкогніто
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