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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:31
guntherhouse777 написав: Vorlon написав:Alfa_Bank
У меня много карт и кредиток в том числе разных банков. Но сегодня испытал настоящий эффект ВАУ
при получении новой RED! Выглядит пакет с картой реально круто! А меня трудно удивить. Поэтому прошу передать вашим коллегам моё искреннее восхищение - Моно, Форвард и прочие и рядом не валялись
Вау от упаковки???
Хм..
Так и сама карта ничуть не хуже. Выглядит действительно отлично!
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:33
Кстати, вопрос.
Подключение RED к программе Cash'U происходит автоматически после активации карты?
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:39
Упаковку в мусор, карту - в тилипон.
Ворлон карту увидит раз в жизни.
В чем вау то?
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guntherhouse777
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:52
guntherhouse777 написав:
Упаковку в мусор, карту - в тилипон.
Ворлон карту увидит раз в жизни.
В чем вау то?
Ну человек же написал, "в упаковке"
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:56
Vorlon написав:Alfa_Bank
У меня много карт и кредиток в том числе разных банков. Но сегодня испытал настоящий эффект ВАУ
при получении новой RED! Выглядит пакет с картой реально круто! А меня трудно удивить. Поэтому прошу передать вашим коллегам моё искреннее восхищение - Моно, Форвард и прочие и рядом не валялись
красную еще не видел, но белая тоже прикольная, можно потеребонькать, а потом изучать конструктивные элементы
Но вот это, что все банки переходят на однотонный пластик, я не поддерживаю. Сложно отличать.
Востаннє редагувалось Ромасик
в П'ят 07 сер, 2020 18:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:00
Anadonta написав:
Подключение RED к программе Cash'U происходит автоматически после активации карты?
Активируете карту и орешки уже сразу готовы начисляться, а вот увидеть это, скорее, сможете через 3 дня... В общем, стандартно.
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:00
Alfa_Bank, а где можно почитать тарифы на страховки, а то здесь нет?https://alfabank.ua/upload/Tariffs-red.pdf
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Ромасик
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:05
Ромасик написав:
а где можно почитать тарифы на страховки, а то здесь нет?https://alfabank.ua/upload/Tariffs-red.pdf
Если карту оформляли, то в акцепте прописаны тарифы.
у меня было от НС 1% (вроде от задолженности по карте), от ФР 0.1% от суммы кред. лимита.
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:08
Kalgan написав: Ромасик написав:
а где можно почитать тарифы на страховки, а то здесь нет?https://alfabank.ua/upload/Tariffs-red.pdf
Если карту оформляли, то в акцепте прописаны тарифы.
у меня было от НС 1% (вроде от задолженности по карте), от ФР 0.1% от суммы кред. лимита.
курьер потерялся и мне лень его искать
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Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
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Ромасик
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:09
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