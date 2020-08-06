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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8849885088518852

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:23

  Kalgan написав:
  guntherhouse777 написав:Упаковку в мусор, карту - в тилипон.
Ворлон карту увидит раз в жизни.
В чем вау то?

Ну человек же написал, "в упаковке" :mrgreen:

Так чего я и удивился...
Ладно б, это нуб-новорег написал.
Содержание же важнее.
Я уж молчу о том, что разница в Реде и Максимке 2.0-в консьерже.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:26

Re: Альфа-Банк

С других банков на Ощадний, карточные счета долго зачисляются деньги. С Вали отправляю, в другие банки намного быстрее заходят.
Інкогніто
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Повідомлень: 1232
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  #<1 ... 8849885088518852
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