Так чего я и удивился...
Ладно б, это нуб-новорег написал.
Содержание же важнее.
Я уж молчу о том, что разница в Реде и Максимке 2.0-в консьерже.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:23
Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:26
Re: Альфа-Банк
С других банков на Ощадний, карточные счета долго зачисляются деньги. С Вали отправляю, в другие банки намного быстрее заходят.
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