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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8849885088518852

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:23

  Kalgan написав:
  guntherhouse777 написав:Упаковку в мусор, карту - в тилипон.
Ворлон карту увидит раз в жизни.
В чем вау то?

Ну человек же написал, "в упаковке" :mrgreen:

Так чего я и удивился...
Ладно б, это нуб-новорег написал.
Содержание же важнее.
Я уж молчу о том, что разница в Реде и Максимке 2.0-в консьерже.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:26

Re: Альфа-Банк

С других банков на Ощадний, карточные счета долго зачисляются деньги. С Вали отправляю, в другие банки намного быстрее заходят.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 19:07

  Інкогніто написав:С других банков на Ощадний, карточные счета долго зачисляются деньги. С Вали отправляю, в другие банки намного быстрее заходят.

Валя седня полдня лежала :lol: :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 19:21

  guntherhouse777 написав:Упаковку в мусор, карту - в тилипон

Не в тилипон, а в иксель )
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 20:00

  mustbe написав:
  guntherhouse777 написав:Упаковку в мусор, карту - в тилипон

Не в тилипон, а в иксель )

Ооо, уже можно икселем на кассе рассчитаться?)
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 20:02

Re: Альфа-Банк

  Ромасик написав:Но вот это, что все банки переходят на однотонный пластик, я не поддерживаю. Сложно отличать.

Лучше бы Алка замутила NFC-колечко или браслетик, куды б мона было запиХнуть все ее карты.
Или вааще, её Диджитал бы сварганил шонить подобное Т2Ю или Портмоне, куды б мона было привязать карты любых банков и все это было бы завязано на чип у ладошке клиента и функционал у смарте и планшете/ноуте :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 20:11

  guntherhouse777 написав:
  Kalgan написав:
  guntherhouse777 написав:Упаковку в мусор, карту - в тилипон.
Ворлон карту увидит раз в жизни.
В чем вау то?

Ну человек же написал, "в упаковке" :mrgreen:

Так чего я и удивился...
Ладно б, это нуб-новорег написал.
Содержание же важнее.
Я уж молчу о том, что разница в Реде и Максимке 2.0-в консьерже.

А что в Реде за консьерж?
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 20:18

  Vorlon написав:Alfa_Bank
У меня много карт и кредиток в том числе разных банков. Но сегодня испытал настоящий эффект ВАУ при получении новой RED! Выглядит пакет с картой реально круто! А меня трудно удивить. Поэтому прошу передать вашим коллегам моё искреннее восхищение - Моно, Форвард и прочие и рядом не валялись 8)

оформил сегодня вайт, активировал, пополнил и пошёл за покупкой, в итоге облом, терминал карту не принимает, горячка написала "обрабатывается попробуйте позже". Через 15 минут карта так и не заработала, а ходить каждый час проверять - желания нет. У моно и форварда начинают работать мгновенно. А фантики что те что эти идут в мусор. Впечатлять клиента фантиками в век технологий как минимум нелепо. Это в 90х мы собирали и обменивались вкладышами от жвачек, тогда бумажка да впечатляла.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 20:21

  guntherhouse777 написав:В чем вау то?

Мне очень и очень понравилось - я не могу это выразить? :o А упаковка точно в мусор не пойдёт - в ней и будет лежать карта в шкафчике 8)

  guntherhouse777 написав:Так чего я и удивился...

Ну если кого-то чувство красивого уже покинуло, то у меня оно пока ещё живёт :D И банк меня реально удивил!
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