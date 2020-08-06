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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:23
Kalgan написав: guntherhouse777 написав:
Упаковку в мусор, карту - в тилипон.
Ворлон карту увидит раз в жизни.
В чем вау то?
Ну человек же написал, "в упаковке"
Так чего я и удивился...
Ладно б, это нуб-новорег написал.
Содержание же важнее.
Я уж молчу о том, что разница в Реде и Максимке 2.0-в консьерже.
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:26
С других банков на Ощадний, карточные счета долго зачисляются деньги. С Вали отправляю, в другие банки намного быстрее заходят.
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 19:07
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 19:21
guntherhouse777 написав:
Упаковку в мусор, карту - в тилипон
Не в тилипон, а в иксель )
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 20:00
mustbe написав: guntherhouse777 написав:
Упаковку в мусор, карту - в тилипон
Не в тилипон, а в иксель )
Ооо, уже можно икселем на кассе рассчитаться?)
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 20:02
Ромасик написав:
Но вот это, что все банки переходят на однотонный пластик, я не поддерживаю. Сложно отличать.
Лучше бы Алка замутила NFC-колечко или браслетик, куды б мона было запиХнуть все ее карты.
Или вааще, её Диджитал бы сварганил шонить подобное Т2Ю или Портмоне, куды б мона было привязать карты любых банков и все это было бы завязано на чип у ладошке клиента и функционал у смарте и планшете/ноуте
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 20:11
guntherhouse777 написав: Kalgan написав: guntherhouse777 написав:
Упаковку в мусор, карту - в тилипон.
Ворлон карту увидит раз в жизни.
В чем вау то?
Ну человек же написал, "в упаковке"
Так чего я и удивился...
Ладно б, это нуб-новорег написал.
Содержание же важнее.
Я уж молчу о том, что разница в Реде и Максимке 2.0-в консьерже.
А что в Реде за консьерж?
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 20:18
Vorlon написав:Alfa_Bank
У меня много карт и кредиток в том числе разных банков. Но сегодня испытал настоящий эффект ВАУ
при получении новой RED! Выглядит пакет с картой реально круто! А меня трудно удивить. Поэтому прошу передать вашим коллегам моё искреннее восхищение - Моно, Форвард и прочие и рядом не валялись
оформил сегодня вайт, активировал, пополнил и пошёл за покупкой, в итоге облом, терминал карту не принимает, горячка написала "обрабатывается попробуйте позже". Через 15 минут карта так и не заработала, а ходить каждый час проверять - желания нет. У моно и форварда начинают работать мгновенно. А фантики что те что эти идут в мусор. Впечатлять клиента фантиками в век технологий как минимум нелепо. Это в 90х мы собирали и обменивались вкладышами от жвачек, тогда бумажка да впечатляла.
верю в евро... по 1,4
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 20:21
guntherhouse777 написав:
В чем вау то?
Мне очень и очень понравилось - я не могу это выразить?
А упаковка точно в мусор не пойдёт - в ней и будет лежать карта в шкафчике
guntherhouse777 написав:
Так чего я и удивился...
Ну если кого-то чувство красивого уже покинуло, то у меня оно пока ещё живёт
И банк меня реально удивил!
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 20:34
Vorlon написав:
в ней и будет лежать карта в шкафчике
еще можно на стену в рамку повесить. Да полезная вещь, дайте две!
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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