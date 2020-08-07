vitaliian
Да как-нибудь обойдусь без таких тупых советов. Недаром наверное у вас такой аватар...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 сер, 2020 20:36
vitaliian
Да как-нибудь обойдусь без таких тупых советов. Недаром наверное у вас такой аватар...
Додано: П'ят 07 сер, 2020 22:18
Консьерж от британской компании Marvelle LTD
Перечень услуг на с. 7-12
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