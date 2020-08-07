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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8850885188528853

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 20:36

vitaliian
Да как-нибудь обойдусь без таких тупых советов. Недаром наверное у вас такой аватар...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 22:18

  demichh написав:А что в Реде за консьерж?

Консьерж от британской компании Marvelle LTD
https://companycheck.co.uk/company/0723 ... house-data

Перечень услуг на с. 7-12
https://www.marvelle.co.uk/alfa-ukr.pdf
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 10:08

  Vorlon написав:vitaliian
Да как-нибудь обойдусь без таких тупых советов. Недаром наверное у вас такой аватар...
это шуточный совет - реакция на то что вы писали ранее, если вы коллекционер коробочек вам на кидстафф, здесь обсуждаются банковские продуты а не их упаковка.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 11:04

vitaliian коробка и цвета - это часть продукта и если оно хорошо сделано, то почему бы не отметить это :)
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