vitaliian
Да как-нибудь обойдусь без таких тупых советов. Недаром наверное у вас такой аватар...
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 сер, 2020 20:36
vitaliian
Да как-нибудь обойдусь без таких тупых советов. Недаром наверное у вас такой аватар...
Додано: П'ят 07 сер, 2020 22:18
Консьерж от британской компании Marvelle LTD
Перечень услуг на с. 7-12
Задавайте любые вопросы – и получайте мгновенные ответы: бронирование ресторанов, курсы валют, прогноз погоды, юридическая поддержка и многое-многое другое.
История Ваших запросов будет всегда под рукой, а вся переписка хранится в зашифрованном виде.
Постоянно обновляемый раздел «Скидки» расскажет об интересных привилегиях, а в «Новостях» собрано самое интересное и актуальное о культуре, путешествиях и моде.
Есть приложение
Додано: Суб 08 сер, 2020 10:08
это шуточный совет - реакция на то что вы писали ранее, если вы коллекционер коробочек вам на кидстафф, здесь обсуждаются банковские продуты а не их упаковка.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Суб 08 сер, 2020 11:04
vitaliian коробка и цвета - это часть продукта и если оно хорошо сделано, то почему бы не отметить это
Кешбечные карты!
Додано: Суб 08 сер, 2020 17:37
Re: Альфа-Банк
Коллеги, а какие-то изменения в связи с СЭПами 23/7 произошли, о которых в новости писали
Что-то я ничего не заметил.
Зараз переглядають цей форум: Adast, Intento, liliya_logical, maxim2014 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|