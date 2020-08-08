Додано: Суб 08 сер, 2020 23:17

WachtAmRhein думаю пока все без изменений. У меня вот на днях один возврат по максимке нарисовался так в выписке дата операции стоит 6 августа, деньги на карте доступны стали сегодня - 8 августа (увеличился авторизационный остаток), а вот дата проведения по счету в выписке обозначена 10 августа.

Тут ведь есть какая тонкость - да деньги по СЭПу начали ходить типа 23/7 пусть и не по всем банкам. Но никто ведь не отменял тот факт, что балансы банки формируют только по рабочим дням. А балансы формируются в числе всего прочего на основании проводок по счетам. А поскольку например клиент совершит операции - пусть даже связанных с СЭП за 8-9 августа - банки за эти дни балансы не формируют и в НБУ не подают - поэтому все проведенные операции в эти дни войдут в баланс за 10 августа. Поэтому если у кого к примеру РД 8 августа и он даже сможет перечислить с другого банка по СЭП в этот день деньги на свой карточный счет - проводка все равно пройдет только 10м, со всеми вытекающими из этого последствиями.