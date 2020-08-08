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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8851885288538854>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 20:36

vitaliian
Да как-нибудь обойдусь без таких тупых советов. Недаром наверное у вас такой аватар...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 22:18

  demichh написав:А что в Реде за консьерж?

Консьерж от британской компании Marvelle LTD
https://companycheck.co.uk/company/0723 ... house-data

Перечень услуг на с. 7-12
https://www.marvelle.co.uk/alfa-ukr.pdf
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 10:08

  Vorlon написав:vitaliian
Да как-нибудь обойдусь без таких тупых советов. Недаром наверное у вас такой аватар...
это шуточный совет - реакция на то что вы писали ранее, если вы коллекционер коробочек вам на кидстафф, здесь обсуждаются банковские продуты а не их упаковка.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 11:04

vitaliian коробка и цвета - это часть продукта и если оно хорошо сделано, то почему бы не отметить это :)
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 17:37

Re: Альфа-Банк

Коллеги, а какие-то изменения в связи с СЭПами 23/7 произошли, о которых в новости писали
https://alfabank.ua/ru/about/press/alfa ... ih-pl-2230
Что-то я ничего не заметил.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 20:20

  Andrew75 написав:Коллеги, а какие-то изменения в связи с СЭПами 23/7 произошли, о которых в новости писали
https://alfabank.ua/ru/about/press/alfa ... ih-pl-2230
Что-то я ничего не заметил.

По идее в субботу и воскресенье можно сэп отправить и должно дойти в тот-же день.
А вот с тарифами интересно что будет.
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 22:54

  Skiw написав:
  Andrew75 написав:Коллеги, а какие-то изменения в связи с СЭПами 23/7 произошли, о которых в новости писали
https://alfabank.ua/ru/about/press/alfa ... ih-pl-2230
Что-то я ничего не заметил.

По идее в субботу и воскресенье можно сэп отправить и должно дойти в тот-же день.
А вот с тарифами интересно что будет.


Изменения будут только для корпоративных пользователей.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 22:59

Тут свинорылы интересуются по поводу проводок на выходных в связи с сэпом 23/7...

Покупки будут проводиться или нет?

И если например РД в выходные??? Пополниться можно?
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 23:17

WachtAmRhein думаю пока все без изменений. У меня вот на днях один возврат по максимке нарисовался так в выписке дата операции стоит 6 августа, деньги на карте доступны стали сегодня - 8 августа (увеличился авторизационный остаток), а вот дата проведения по счету в выписке обозначена 10 августа.
Тут ведь есть какая тонкость - да деньги по СЭПу начали ходить типа 23/7 пусть и не по всем банкам. Но никто ведь не отменял тот факт, что балансы банки формируют только по рабочим дням. А балансы формируются в числе всего прочего на основании проводок по счетам. А поскольку например клиент совершит операции - пусть даже связанных с СЭП за 8-9 августа - банки за эти дни балансы не формируют и в НБУ не подают - поэтому все проведенные операции в эти дни войдут в баланс за 10 августа. Поэтому если у кого к примеру РД 8 августа и он даже сможет перечислить с другого банка по СЭП в этот день деньги на свой карточный счет - проводка все равно пройдет только 10м, со всеми вытекающими из этого последствиями.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 23:41

  clientage написав:
  Ромасик написав:Но вот это, что все банки переходят на однотонный пластик, я не поддерживаю. Сложно отличать.

Лучше бы Алка замутила NFC-колечко или браслетик, куды б мона было запиХнуть все ее карты.
Или вааще, её Диджитал бы сварганил шонить подобное Т2Ю или Портмоне, куды б мона было привязать карты любых банков и все это было бы завязано на чип у ладошке клиента и функционал у смарте и планшете/ноуте :mrgreen:

и куда потом это колечко надевать и как им крутить, чтобы выбрать правильную карту? А если выбор карты с телефона, то смысл в этих побрякушках?
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Ромасик
 
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