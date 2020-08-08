vitaliian
Да как-нибудь обойдусь без таких тупых советов. Недаром наверное у вас такой аватар...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 сер, 2020 20:36
vitaliian
Да как-нибудь обойдусь без таких тупых советов. Недаром наверное у вас такой аватар...
Додано: П'ят 07 сер, 2020 22:18
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Додано: Суб 08 сер, 2020 10:08
это шуточный совет - реакция на то что вы писали ранее, если вы коллекционер коробочек вам на кидстафф, здесь обсуждаются банковские продуты а не их упаковка.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Суб 08 сер, 2020 11:04
vitaliian коробка и цвета - это часть продукта и если оно хорошо сделано, то почему бы не отметить это
Кешбечные карты!
Додано: Суб 08 сер, 2020 17:37
Re: Альфа-Банк
Коллеги, а какие-то изменения в связи с СЭПами 23/7 произошли, о которых в новости писали
Что-то я ничего не заметил.
Додано: Суб 08 сер, 2020 20:20
По идее в субботу и воскресенье можно сэп отправить и должно дойти в тот-же день.
А вот с тарифами интересно что будет.
Skiw
Додано: Суб 08 сер, 2020 22:54
Изменения будут только для корпоративных пользователей.
Додано: Суб 08 сер, 2020 22:59
Тут свинорылы интересуются по поводу проводок на выходных в связи с сэпом 23/7...
Покупки будут проводиться или нет?
И если например РД в выходные??? Пополниться можно?
Додано: Суб 08 сер, 2020 23:17
WachtAmRhein думаю пока все без изменений. У меня вот на днях один возврат по максимке нарисовался так в выписке дата операции стоит 6 августа, деньги на карте доступны стали сегодня - 8 августа (увеличился авторизационный остаток), а вот дата проведения по счету в выписке обозначена 10 августа.
Тут ведь есть какая тонкость - да деньги по СЭПу начали ходить типа 23/7 пусть и не по всем банкам. Но никто ведь не отменял тот факт, что балансы банки формируют только по рабочим дням. А балансы формируются в числе всего прочего на основании проводок по счетам. А поскольку например клиент совершит операции - пусть даже связанных с СЭП за 8-9 августа - банки за эти дни балансы не формируют и в НБУ не подают - поэтому все проведенные операции в эти дни войдут в баланс за 10 августа. Поэтому если у кого к примеру РД 8 августа и он даже сможет перечислить с другого банка по СЭП в этот день деньги на свой карточный счет - проводка все равно пройдет только 10м, со всеми вытекающими из этого последствиями.
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Додано: Суб 08 сер, 2020 23:41
и куда потом это колечко надевать и как им крутить, чтобы выбрать правильную карту? А если выбор карты с телефона, то смысл в этих побрякушках?
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