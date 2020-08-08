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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8851885288538854

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 23:53

  Ромасик написав:
  clientage написав:
  Ромасик написав:Но вот это, что все банки переходят на однотонный пластик, я не поддерживаю. Сложно отличать.

Лучше бы Алка замутила NFC-колечко или браслетик, куды б мона было запиХнуть все ее карты.
Или вааще, её Диджитал бы сварганил шонить подобное Т2Ю или Портмоне, куды б мона было привязать карты любых банков и все это было бы завязано на чип у ладошке клиента и функционал у смарте и планшете/ноуте :mrgreen:

и куда потом это колечко надевать и как им крутить, чтобы выбрать правильную карту? А если выбор карты с телефона, то смысл в этих побрякушках?

В телефоне выбирается активная карта из пару десятков доступных в Г-Пэе/Альфа-Пэе, телепон передает эту карту(токен) у колечко, покупатель прикладывает к ПОСу колечко, а не лопату :)
В колечке всегда есть одна-две карты по умолчанию.

Я конечно за Г-Пэй, но думаю, шо банки быстрее всего согласятся на Свой-Пэй.
Для общения колечка с телепоном лучше юзать тот же НФСи, т.е. телепон в этом случае д.б. в руке с кольцом. Можно и блютус, особенно для браслета, но он менее секьюрный :(

Есть вар-т юзать вааще сторонний кошелек, но там не будет орехов и др. бонусных програм от банков. Хотя може и сам кошелек предложит КБ 10% навсьооо на постоянной основе :lol:

ПС. Готов заплатить за такую апликуху с колечком 30 баксов. Жена разрешила 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 8851885288538854
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