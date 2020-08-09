Додано: Суб 08 сер, 2020 23:53

Ромасик написав: clientage написав: Ромасик написав: Но вот это, что все банки переходят на однотонный пластик, я не поддерживаю. Сложно отличать. Но вот это, что все банки переходят на однотонный пластик, я не поддерживаю. Сложно отличать.

Лучше бы Алка замутила NFC-колечко или браслетик, куды б мона было запиХнуть все ее карты.

Или вааще, её Диджитал бы сварганил шонить подобное Т2Ю или Портмоне, куды б мона было привязать карты любых банков и все это было бы завязано на чип у ладошке клиента и функционал у смарте и планшете/ноуте Лучше бы Алка замутила NFC-колечко или браслетик, куды б мона было запиХнуть все ее карты.Или вааще, её Диджитал бы сварганил шонить подобное Т2Ю или Портмоне, куды б мона было привязать карты любых банков и все это было бы завязано на чип у ладошке клиента и функционал у смарте и планшете/ноуте

и куда потом это колечко надевать и как им крутить, чтобы выбрать правильную карту? А если выбор карты с телефона, то смысл в этих побрякушках? и куда потом это колечко надевать и как им крутить, чтобы выбрать правильную карту? А если выбор карты с телефона, то смысл в этих побрякушках?

В телефоне выбирается активная карта из пару десятков доступных в Г-Пэе/Альфа-Пэе, телепон передает эту карту(токен) у колечко, покупатель прикладывает к ПОСу колечко, а не лопатуВ колечке всегда есть одна-две карты по умолчанию.Я конечно за Г-Пэй, но думаю, шо банки быстрее всего согласятся на Свой-Пэй.Для общения колечка с телепоном лучше юзать тот же НФСи, т.е. телепон в этом случае д.б. в руке с кольцом. Можно и блютус, особенно для браслета, но он менее секьюрныйЕсть вар-т юзать вааще сторонний кошелек, но там не будет орехов и др. бонусных програм от банков. Хотя може и сам кошелек предложит КБ 10% навсьооо на постоянной основеПС. Готов заплатить за такую апликуху с колечком 30 баксов. Жена разрешила