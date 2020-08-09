RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8852885388548855>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 23:53

  Ромасик написав:
  clientage написав:
  Ромасик написав:Но вот это, что все банки переходят на однотонный пластик, я не поддерживаю. Сложно отличать.

Лучше бы Алка замутила NFC-колечко или браслетик, куды б мона было запиХнуть все ее карты.
Или вааще, её Диджитал бы сварганил шонить подобное Т2Ю или Портмоне, куды б мона было привязать карты любых банков и все это было бы завязано на чип у ладошке клиента и функционал у смарте и планшете/ноуте :mrgreen:

и куда потом это колечко надевать и как им крутить, чтобы выбрать правильную карту? А если выбор карты с телефона, то смысл в этих побрякушках?

В телефоне выбирается активная карта из пару десятков доступных в Г-Пэе/Альфа-Пэе, телепон передает эту карту(токен) у колечко, покупатель прикладывает к ПОСу колечко, а не лопату :)
В колечке всегда есть одна-две карты по умолчанию.

Я конечно за Г-Пэй, но думаю, шо банки быстрее всего согласятся на Свой-Пэй.
Для общения колечка с телепоном лучше юзать тот же НФСи, т.е. телепон в этом случае д.б. в руке с кольцом. Можно и блютус, особенно для браслета, но он менее секьюрный :(

Есть вар-т юзать вааще сторонний кошелек, но там не будет орехов и др. бонусных програм от банков. Хотя може и сам кошелек предложит КБ 10% навсьооо на постоянной основе :lol:

ПС. Готов заплатить за такую апликуху с колечком 30 баксов. Жена разрешила 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32134
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2553 раз.
Подякували: 3753 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 08:23

Re: Альфа-Банк

Альфа банк, колись запрацює функція довіреного пристрою? Один телефон, один логін, білий ip і приходиться вводити все майже кожного входуЗображенняЗображення
Размер имеет значение.
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3412
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 10:34

А каким образом подписывается договор на кредитку, когда сразу только именная (например, Travel)?

1. Посещение отделения, скоринг и согласование лимита, подписание договора (фиксация РД), уход, через неделю получение карты.
2. Посещение отделения, скоринг и согласование лимита, уход, через неделю получение карты, подписание договора (фиксация РД).
Vorlon
 
Повідомлень: 8776
З нами з: 14.06.13
Подякував: 427 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 11:07

  Vorlon написав:А каким образом подписывается договор на кредитку, когда сразу только именная (например, Travel)?

1. Посещение отделения, скоринг и согласование лимита, подписание договора (фиксация РД), уход, через неделю получение карты.
2. Посещение отделения, скоринг и согласование лимита, уход, через неделю получение карты, подписание договора (фиксация РД).

У меня всегда по вар. 2 выходило подобное
Еще есть вар. с курьером, там мона договориться с мальчиком, шобы он на +/- 2дн сдвинул дату в подписанном договоре. Правда был вааще вариант, када курьер перепривозил :) типапотеряную карту, и там дата была на неделю позже указана.
Вообщем, считаю, шо мона договориться и с ПерсМеном и с Курьером -- все мы люди :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32134
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2553 раз.
Подякували: 3753 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 12:38

Re: Альфа-Банк

Может кто-то объяснить: первый платёж по рассрочке списывается с кредитных средств (комиссии не будет, если оформлена акционная рассрочка на 6 мес.?), или нужно внести на счёт сумму первого платежа по рассрочке, на соответствующую рассчётную дату?
P.S.В чате и на горячке просто тупят.
allaliu
 
Повідомлень: 216
З нами з: 04.04.17
Подякував: 88 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 12:43

  allaliu написав:Может кто-то объяснить: первый платёж по рассрочке списывается с кредитных средств (комиссии не будет, если оформлена акционная рассрочка на 6 мес.?), или нужно внести на счёт сумму первого платежа по рассрочке, на соответствующую рассчётную дату?
P.S.В чате и на горячке просто тупят.

Максимум 2.0, Рэд? С кредитных, без комисс
расслабтесь :)
просто в очередную РД(ближе к ночи) сумма кредзадолженности увеличится на этот платёж и у вас будет возможность ещё до очередной РД (+30дн) погасить этот долг без %%.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32134
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2553 раз.
Подякували: 3753 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 23:06

Re: Альфа-Банк

  Аlександр написав:А если в нос
Как раз самый писк свинорыльной моды

Ну не шибко то и функционально :P
Вот мона брелок какой приспособить, но он легко может потеряться :(
Все идет к тому, шо будут нас чипировать, дето в районе кисти :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32134
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2553 раз.
Подякували: 3753 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 08:14

  Vorlon написав:Alfa_Bank
У меня много карт и кредиток в том числе разных банков. Но сегодня испытал настоящий эффект ВАУ при получении новой RED! Выглядит пакет с картой реально круто! А меня трудно удивить. Поэтому прошу передать вашим коллегам моё искреннее восхищение - Моно, Форвард и прочие и рядом не валялись 8)

Vorlon, добрый день. Спасибо. Приятно :D Передам обязательно!
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9166
З нами з: 18.02.13
Подякував: 77 раз.
Подякували: 807 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 08:23

  Alfa_Bank написав:
  Vorlon написав:Alfa_Bank
У меня много карт и кредиток в том числе разных банков. Но сегодня испытал настоящий эффект ВАУ при получении новой RED! Выглядит пакет с картой реально круто! А меня трудно удивить. Поэтому прошу передать вашим коллегам моё искреннее восхищение - Моно, Форвард и прочие и рядом не валялись 8)

Vorlon, добрый день. Спасибо. Приятно :D Передам обязательно!

А где на Red тарифы?
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4670
З нами з: 06.01.12
Подякував: 59 раз.
Подякували: 301 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 08:27

  Ромасик написав:Alfa_Bank, а где можно почитать тарифы на страховки, а то здесь нет?https://alfabank.ua/upload/Tariffs-red.pdf

Ромасик, добрый день. Информация есть в договоре, что получили при оформлении. Или п.7.8 ДБО.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9166
З нами з: 18.02.13
Подякував: 77 раз.
Подякували: 807 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 8852885388548855>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: cdj2, ol_zy, ricardo, Кочевник і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4215, 4216, 4217
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
42164 5109269
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 сер, 2020 09:19
Яша
А-Банк 1 ... 1686, 1687, 1688
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
16874 2343918
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 сер, 2020 23:46
Фантом
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 711, 712, 713
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 14:30
7128 1618407
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 сер, 2020 22:55
Ромасик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (88543)
10.08.2020 09:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.