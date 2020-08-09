Ромасик написав:Но вот это, что все банки переходят на однотонный пластик, я не поддерживаю. Сложно отличать.
Лучше бы Алка замутила NFC-колечко или браслетик, куды б мона было запиХнуть все ее карты. Или вааще, её Диджитал бы сварганил шонить подобное Т2Ю или Портмоне, куды б мона было привязать карты любых банков и все это было бы завязано на чип у ладошке клиента и функционал у смарте и планшете/ноуте
и куда потом это колечко надевать и как им крутить, чтобы выбрать правильную карту? А если выбор карты с телефона, то смысл в этих побрякушках?
В телефоне выбирается активная карта из пару десятков доступных в Г-Пэе/Альфа-Пэе, телепон передает эту карту(токен) у колечко, покупатель прикладывает к ПОСу колечко, а не лопату В колечке всегда есть одна-две карты по умолчанию.
Я конечно за Г-Пэй, но думаю, шо банки быстрее всего согласятся на Свой-Пэй. Для общения колечка с телепоном лучше юзать тот же НФСи, т.е. телепон в этом случае д.б. в руке с кольцом. Можно и блютус, особенно для браслета, но он менее секьюрный
Есть вар-т юзать вааще сторонний кошелек, но там не будет орехов и др. бонусных програм от банков. Хотя може и сам кошелек предложит КБ 10% навсьооо на постоянной основе
ПС. Готов заплатить за такую апликуху с колечком 30 баксов. Жена разрешила
А каким образом подписывается договор на кредитку, когда сразу только именная (например, Travel)?
1. Посещение отделения, скоринг и согласование лимита, подписание договора (фиксация РД), уход, через неделю получение карты. 2. Посещение отделения, скоринг и согласование лимита, уход, через неделю получение карты, подписание договора (фиксация РД).
Vorlon написав:А каким образом подписывается договор на кредитку, когда сразу только именная (например, Travel)?
1. Посещение отделения, скоринг и согласование лимита, подписание договора (фиксация РД), уход, через неделю получение карты. 2. Посещение отделения, скоринг и согласование лимита, уход, через неделю получение карты, подписание договора (фиксация РД).
У меня всегда по вар. 2 выходило подобное Еще есть вар. с курьером, там мона договориться с мальчиком, шобы он на +/- 2дн сдвинул дату в подписанном договоре. Правда был вааще вариант, када курьер перепривозил типапотеряную карту, и там дата была на неделю позже указана. Вообщем, считаю, шо мона договориться и с ПерсМеном и с Курьером -- все мы люди
Может кто-то объяснить: первый платёж по рассрочке списывается с кредитных средств (комиссии не будет, если оформлена акционная рассрочка на 6 мес.?), или нужно внести на счёт сумму первого платежа по рассрочке, на соответствующую рассчётную дату? P.S.В чате и на горячке просто тупят.
allaliu написав:Может кто-то объяснить: первый платёж по рассрочке списывается с кредитных средств (комиссии не будет, если оформлена акционная рассрочка на 6 мес.?), или нужно внести на счёт сумму первого платежа по рассрочке, на соответствующую рассчётную дату? P.S.В чате и на горячке просто тупят.
Максимум 2.0, Рэд? С кредитных, без комисс расслабтесь просто в очередную РД(ближе к ночи) сумма кредзадолженности увеличится на этот платёж и у вас будет возможность ещё до очередной РД (+30дн) погасить этот долг без %%.
Vorlon написав:Alfa_Bank У меня много карт и кредиток в том числе разных банков. Но сегодня испытал настоящий эффект ВАУ при получении новой RED! Выглядит пакет с картой реально круто! А меня трудно удивить. Поэтому прошу передать вашим коллегам моё искреннее восхищение - Моно, Форвард и прочие и рядом не валялись
Vorlon, добрый день. Спасибо. Приятно Передам обязательно!
Vorlon написав:Alfa_Bank У меня много карт и кредиток в том числе разных банков. Но сегодня испытал настоящий эффект ВАУ при получении новой RED! Выглядит пакет с картой реально круто! А меня трудно удивить. Поэтому прошу передать вашим коллегам моё искреннее восхищение - Моно, Форвард и прочие и рядом не валялись
Vorlon, добрый день. Спасибо. Приятно Передам обязательно!