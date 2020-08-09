Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 сер, 2020 08:34
wig написав: Alfa_Bank написав: Vorlon написав: Alfa_Bank
У меня много карт и кредиток в том числе разных банков. Но сегодня испытал настоящий эффект
ВАУ
при получении новой RED! Выглядит пакет с картой реально круто! А меня трудно удивить. Поэтому прошу передать вашим коллегам моё искреннее восхищение - Моно, Форвард и прочие и рядом не валялись
Vorlon, добрый день. Спасибо. Приятно
Передам обязательно!
А где на Red тарифы?
wig, добрый день.
https://alfabank.ua/upload/Tariffs-red.pdf
.
Alfa_Bank
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Додано: Пон 10 сер, 2020 08:53
Alfa_Bank, за сколько дней вы изготовляете персонифицированную платёжную карту и доставляете в отделение необласного центра?
Поддержка вещала о 9 рабочих дней, а Катерина в
статье
— о 6 дней.
И что это за суржик? В разделе поддержки открыл FAQ и имеем (интерфейс приложения выбран украинский):
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Додано: Пон 10 сер, 2020 09:29
Да что ж за криворукие? Сломали 3DS! Google Chrome Версия 84.0.4147.105 (Официальная сборка), (64 бит)
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
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