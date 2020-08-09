Vorlon написав:Alfa_Bank У меня много карт и кредиток в том числе разных банков. Но сегодня испытал настоящий эффект ВАУ при получении новой RED! Выглядит пакет с картой реально круто! А меня трудно удивить. Поэтому прошу передать вашим коллегам моё искреннее восхищение - Моно, Форвард и прочие и рядом не валялись
Vorlon, добрый день. Спасибо. Приятно Передам обязательно!
MASolomko написав:Alfa_Bank, за сколько дней вы изготовляете персонифицированную платёжную карту и доставляете в отделение необласного центра?
Поддержка вещала о 9 рабочих дней, а Катерина в статье — о 6 дней.
И что это за суржик? В разделе поддержки открыл FAQ и имеем (интерфейс приложения выбран украинский):
MASolomko, добрый день. Сроки, обычно, 6 раб.дней (+ срок может меняться в зависимости от региона доставки). Но бывают ситуации, когда выпуск задерживается и поддержка сообщает актуальные сроки при заказе карты.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Пон 10 сер, 2020 10:11, всього редагувалось 2 разів.