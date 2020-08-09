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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8852885388548855

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 08:34

  wig написав:
  Alfa_Bank написав:
  Vorlon написав:Alfa_Bank
У меня много карт и кредиток в том числе разных банков. Но сегодня испытал настоящий эффект ВАУ при получении новой RED! Выглядит пакет с картой реально круто! А меня трудно удивить. Поэтому прошу передать вашим коллегам моё искреннее восхищение - Моно, Форвард и прочие и рядом не валялись 8)

Vorlon, добрый день. Спасибо. Приятно :D Передам обязательно!

А где на Red тарифы?

wig, добрый день. https://alfabank.ua/upload/Tariffs-red.pdf.
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 08:53

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank, за сколько дней вы изготовляете персонифицированную платёжную карту и доставляете в отделение необласного центра?

Поддержка вещала о 9 рабочих дней, а Катерина в статье — о 6 дней.

И что это за суржик? В разделе поддержки открыл FAQ и имеем (интерфейс приложения выбран украинский):
Зображення
Зображення
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 09:29

Re: Альфа-Банк

Да что ж за криворукие? Сломали 3DS! Google Chrome Версия 84.0.4147.105 (Официальная сборка), (64 бит)
ЗображенняЗображення
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 09:36

  MASolomko написав:Alfa_Bank, за сколько дней вы изготовляете персонифицированную платёжную карту и доставляете в отделение необласного центра?

Поддержка вещала о 9 рабочих дней, а Катерина в статье — о 6 дней.

И что это за суржик? В разделе поддержки открыл FAQ и имеем (интерфейс приложения выбран украинский):

MASolomko, добрый день. Сроки, обычно, 6 раб.дней (+ срок может меняться в зависимости от региона доставки). Но бывают ситуации, когда выпуск задерживается и поддержка сообщает актуальные сроки при заказе карты.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Пон 10 сер, 2020 10:11, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 09:47

Alfa_Bank
https://alfabank.ua/graphite
"Знижка на прокат атомобілів" - поправьте :D
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 10:09

  Vorlon написав:Alfa_Bank
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"Знижка на прокат атомобілів" - поправьте :D

Спасибо. Исправим!
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 10:57

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Сроки, обычно, 6 раб.дней (+ срок может меняться в зависимости от региона доставки).
Вот почему-то Катерина об этом не знает и получается, что вводить в заблуждение :(

С запуском платёжной карты RED стоило бы при оформлении карты указывать дату РД и проблем бы не было с этими неудобствами отсчёта изготовления карты ;)
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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