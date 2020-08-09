Vorlon написав:Alfa_Bank У меня много карт и кредиток в том числе разных банков. Но сегодня испытал настоящий эффект ВАУ при получении новой RED! Выглядит пакет с картой реально круто! А меня трудно удивить. Поэтому прошу передать вашим коллегам моё искреннее восхищение - Моно, Форвард и прочие и рядом не валялись
Vorlon, добрый день. Спасибо. Приятно Передам обязательно!
MASolomko написав:Alfa_Bank, за сколько дней вы изготовляете персонифицированную платёжную карту и доставляете в отделение необласного центра?
Поддержка вещала о 9 рабочих дней, а Катерина в статье — о 6 дней.
И что это за суржик? В разделе поддержки открыл FAQ и имеем (интерфейс приложения выбран украинский):
MASolomko, добрый день. Сроки, обычно, 6 раб.дней (+ срок может меняться в зависимости от региона доставки). Но бывают ситуации, когда выпуск задерживается и поддержка сообщает актуальные сроки при заказе карты.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Пон 10 сер, 2020 10:11, всього редагувалось 2 разів.
Доброго дня. Закінчувався термін картки в USD, отримав на мобільний смс-ку, спокійно йду собі на пошту. А листа вже нема. Термін отримання в день надходження. Наступного лист повертається в банк.
Далі веселіше. Йду у відділення, в якому обслуговуюсь, на Р. Окіпної, дівчина перевірила код листа із смс-ки, каже, що лист з моєю карткою вони ще не отримали, пізніше приходьте. Приходжу через тиждень, виявляється картка вже недійсна. чекати нову 5 робочих днів. Питання до представника банку: 1. Чому в смс мене не повідомили про термін отримання - це день надходження листа на пошту, а не 30 діб? 2. Чому у відділенні мене відразу не попередили, що картку треба перезамовляти? Висновок: щоб отримати картку, мені треба тричі звернутися у відділення