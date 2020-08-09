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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 сер, 2020 13:11
Alfa_Bank
Пошта 02002 на Митрополита Шептицького,16/4 звернувся 28 липня
лист за № 0231725884747
У відділення банку Київське №1 по вул. Р. Окіпної ззвертався також 28 липня
який Вам потрібно номер рахунку?
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МнеБыЭто
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Додано: Пон 10 сер, 2020 13:15
МнеБыЭто написав:Alfa_Bank
Пошта 02002 на Митрополита Шептицького,16/4 звернувся 28 липня
лист за № 0231725884747
У відділення банку Київське №1 по вул. Р. Окіпної ззвертався також 28 липня
який Вам потрібно номер рахунку?
Номер карткового рахунку, картка до якого перевипускалась.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 9171
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 77 раз.
- Подякували: 807 раз.
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Додано: Пон 10 сер, 2020 13:23
Alfa_Bank написав: МнеБыЭто написав:Alfa_Bank
Пошта 02002 на Митрополита Шептицького,16/4 звернувся 28 липня
лист за № 0231725884747
У відділення банку Київське №1 по вул. Р. Окіпної ззвертався також 28 липня
який Вам потрібно номер рахунку?
Номер карткового рахунку, картка до якого перевипускалась.
UA703003460000026204900048708
-
МнеБыЭто
-
-
- Повідомлень: 97
- З нами з: 28.06.13
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 сер, 2020 13:27
МнеБыЭто написав: Alfa_Bank написав: МнеБыЭто написав:Alfa_Bank
Пошта 02002 на Митрополита Шептицького,16/4 звернувся 28 липня
лист за № 0231725884747
У відділення банку Київське №1 по вул. Р. Окіпної ззвертався також 28 липня
який Вам потрібно номер рахунку?
Номер карткового рахунку, картка до якого перевипускалась.
UA7030034600000хххххххххххххх
Дякую. Але персональні дані краще в ПП пишіть наступного разу. Вяза в роботу. Відпишусь.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 9171
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 77 раз.
- Подякували: 807 раз.
-
- Профіль
-
1
1
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