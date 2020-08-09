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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 сер, 2020 13:11
Alfa_Bank
Пошта 02002 на Митрополита Шептицького,16/4 звернувся 28 липня
лист за № 0231725884747
У відділення банку Київське №1 по вул. Р. Окіпної ззвертався також 28 липня
який Вам потрібно номер рахунку?
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Додано: Пон 10 сер, 2020 13:15
МнеБыЭто написав:Alfa_Bank
Пошта 02002 на Митрополита Шептицького,16/4 звернувся 28 липня
лист за № 0231725884747
У відділення банку Київське №1 по вул. Р. Окіпної ззвертався також 28 липня
який Вам потрібно номер рахунку?
Номер карткового рахунку, картка до якого перевипускалась.
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Alfa_Bank
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Додано: Пон 10 сер, 2020 13:27
МнеБыЭто написав: Alfa_Bank написав: МнеБыЭто написав:Alfa_Bank
Пошта 02002 на Митрополита Шептицького,16/4 звернувся 28 липня
лист за № 0231725884747
У відділення банку Київське №1 по вул. Р. Окіпної ззвертався також 28 липня
який Вам потрібно номер рахунку?
Номер карткового рахунку, картка до якого перевипускалась.
Дякую. Але персональні дані краще в ПП пишіть наступного разу. Вяза в роботу. Відпишусь.
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Додано: Пон 10 сер, 2020 15:58
Вчора, в неділю, не надійшло жодного смс з пропозицією розстрочки, хоча було 4 покупки більше 500 грн кожна. То був якійсь збій, чи чекати проводки по тих покупках, чи дзвонити на гарячку, щоб повторно відправили смс ?
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Додано: Пон 10 сер, 2020 16:02
maxprofit написав:
Вчора, в неділю, не надійшло жодного смс з пропозицією розстрочки, хоча було 4 покупки більше 500 грн кожна. То був якійсь збій, чи чекати проводки по тих покупках, чи дзвонити на гарячку, щоб повторно відправили смс ?
maxprofit, доброго дня. Напишіть номер рахунку, перевірю. Якщо на рахунку були власні кошти чи операція в валюті, смс приходить після фактичного списання покупок.
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Додано: Пон 10 сер, 2020 16:06
maxprofit
У меня вчера было.
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