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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8853885488558856

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 13:11

Alfa_Bank
Пошта 02002 на Митрополита Шептицького,16/4 звернувся 28 липня
лист за № 0231725884747
У відділення банку Київське №1 по вул. Р. Окіпної ззвертався також 28 липня
який Вам потрібно номер рахунку?
МнеБыЭто
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 13:15

  МнеБыЭто написав:Alfa_Bank
Пошта 02002 на Митрополита Шептицького,16/4 звернувся 28 липня
лист за № 0231725884747
У відділення банку Київське №1 по вул. Р. Окіпної ззвертався також 28 липня
який Вам потрібно номер рахунку?

Номер карткового рахунку, картка до якого перевипускалась.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 13:27

  МнеБыЭто написав:
  Alfa_Bank написав:
  МнеБыЭто написав:Alfa_Bank
Пошта 02002 на Митрополита Шептицького,16/4 звернувся 28 липня
лист за № 0231725884747
У відділення банку Київське №1 по вул. Р. Окіпної ззвертався також 28 липня
який Вам потрібно номер рахунку?

Номер карткового рахунку, картка до якого перевипускалась.


Дякую. Але персональні дані краще в ПП пишіть наступного разу. Вяза в роботу. Відпишусь.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 15:58

Re: Альфа-Банк

Вчора, в неділю, не надійшло жодного смс з пропозицією розстрочки, хоча було 4 покупки більше 500 грн кожна. То був якійсь збій, чи чекати проводки по тих покупках, чи дзвонити на гарячку, щоб повторно відправили смс ?
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 16:02

  maxprofit написав:Вчора, в неділю, не надійшло жодного смс з пропозицією розстрочки, хоча було 4 покупки більше 500 грн кожна. То був якійсь збій, чи чекати проводки по тих покупках, чи дзвонити на гарячку, щоб повторно відправили смс ?

maxprofit, доброго дня. Напишіть номер рахунку, перевірю. Якщо на рахунку були власні кошти чи операція в валюті, смс приходить після фактичного списання покупок.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 16:06

maxprofit
У меня вчера было.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 17:14

Alfa_Bank, чому сайт кобренд картки ЕКО-Максимум, який наведений в проспекті, отримуному з карткою, є недоступним?
Ні https://www.ekomaximum.com.ua, ні http://www.ekomaximum.com.ua
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 21:14

Re: Альфа-Банк

Товариство, підкажіть а Альфа дозволяє при наявному Максимуму 2.0 мати Red паралельно,ліміт наливають і прокачаність Cash'u зберігається?
t-step
 
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