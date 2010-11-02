Alfa_Bank Пошта 02002 на Митрополита Шептицького,16/4 звернувся 28 липня лист за № 0231725884747 У відділення банку Київське №1 по вул. Р. Окіпної ззвертався також 28 липня який Вам потрібно номер рахунку?
МнеБыЭто написав:Alfa_Bank Пошта 02002 на Митрополита Шептицького,16/4 звернувся 28 липня лист за № 0231725884747 У відділення банку Київське №1 по вул. Р. Окіпної ззвертався також 28 липня який Вам потрібно номер рахунку?
Номер карткового рахунку, картка до якого перевипускалась.
МнеБыЭто написав:Alfa_Bank Пошта 02002 на Митрополита Шептицького,16/4 звернувся 28 липня лист за № 0231725884747 У відділення банку Київське №1 по вул. Р. Окіпної ззвертався також 28 липня який Вам потрібно номер рахунку?
Номер карткового рахунку, картка до якого перевипускалась.
Дякую. Але персональні дані краще в ПП пишіть наступного разу. Вяза в роботу. Відпишусь.
Вчора, в неділю, не надійшло жодного смс з пропозицією розстрочки, хоча було 4 покупки більше 500 грн кожна. То був якійсь збій, чи чекати проводки по тих покупках, чи дзвонити на гарячку, щоб повторно відправили смс ?
maxprofit написав:Вчора, в неділю, не надійшло жодного смс з пропозицією розстрочки, хоча було 4 покупки більше 500 грн кожна. То був якійсь збій, чи чекати проводки по тих покупках, чи дзвонити на гарячку, щоб повторно відправили смс ?
maxprofit, доброго дня. Напишіть номер рахунку, перевірю. Якщо на рахунку були власні кошти чи операція в валюті, смс приходить після фактичного списання покупок.