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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 сер, 2020 23:09
t-step написав: Vorlon написав:t-step
А какая разница? Меня мой персональный менеджер при получении RED пожурила - мол, чего это я не заказал вторую кредитку вместо перевыпуска старой
Перша різниця чи щедро наллють ліміту?
Друга ж - чи прокачаність Cash'u перейде і на другу кредитку?!
Мені налили на набагато більше, ніж на Максимум 2.0 та Трєвел.
Пробуйте.
Прокачаність Cash'u не постраждає.
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rollo
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Додано: Пон 10 сер, 2020 23:19
Alfa_Bank написав: rollo написав: rollo написав:
Упустил один момент.
Если была выбрана, например, категория техника (3%), то при покупке в Эльдорадо акционного 5% эльдорадо уже не будет?
Вчера была покупка в Эльдорадо и дали орехов только на 3% (техника). Про 5% акционных забыли. Подождем до вторника и спросим нашего офпреда как должно быть.
Покупка была в интернете? с 1.04.20 кэшбек начисляется только на покупки онлайн в интернет-магазинах.
Так и осталось с тех пор? Больше "покращень" не было? При покупке в оффлайн магазине только по категории техника будут орехи?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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pharus
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