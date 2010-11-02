Мені налили на набагато більше, ніж на Максимум 2.0 та Трєвел.
Пробуйте.
Прокачаність Cash'u не постраждає.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 сер, 2020 23:09
Мені налили на набагато більше, ніж на Максимум 2.0 та Трєвел.
Пробуйте.
Прокачаність Cash'u не постраждає.
Додано: Пон 10 сер, 2020 23:19
Так и осталось с тех пор? Больше "покращень" не было? При покупке в оффлайн магазине только по категории техника будут орехи?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
Додано: Вів 11 сер, 2020 07:54
Кочевник, доброго дня. Уточнюю.
Додано: Вів 11 сер, 2020 07:58
Додано: Вів 11 сер, 2020 08:11
Alfa_Bank
Прошу проверить корректность консультации сотрудника горячей линии в пятницу около шести вечера. Просил аннулировать карту 3905. Сказала, что аннулировать незаблокированную карту невозможно, заблокировала и передаёт в другой отдел для аннулирования карты, что будет выполняться 24 часа. По факту карта сразу стала заблокированной, но до сих пор не аннулирована. Где сбой - почему моя просьба не выполнена?
P.S. В декабре на аналогичную просьбу про другие отделы речь не шла и просьбу выполнили сразу (карта исчезла на следующий рабочий день).
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