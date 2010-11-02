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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8854885588568857

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 23:09

  t-step написав:
Vorlon написав:t-step
А какая разница? Меня мой персональный менеджер при получении RED пожурила - мол, чего это я не заказал вторую кредитку вместо перевыпуска старой :mrgreen:
Перша різниця чи щедро наллють ліміту?
Друга ж - чи прокачаність Cash'u перейде і на другу кредитку?!

Мені налили на набагато більше, ніж на Максимум 2.0 та Трєвел.
Пробуйте.
Прокачаність Cash'u не постраждає.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 23:19

  Alfa_Bank написав:
  rollo написав:
rollo написав:Упустил один момент.
Если была выбрана, например, категория техника (3%), то при покупке в Эльдорадо акционного 5% эльдорадо уже не будет? :|

Вчера была покупка в Эльдорадо и дали орехов только на 3% (техника). Про 5% акционных забыли. Подождем до вторника и спросим нашего офпреда как должно быть.

Покупка была в интернете? с 1.04.20 кэшбек начисляется только на покупки онлайн в интернет-магазинах.
Так и осталось с тех пор? Больше "покращень" не было? При покупке в оффлайн магазине только по категории техника будут орехи?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 07:54

  Кочевник написав:Alfa_Bank, чому сайт кобренд картки ЕКО-Максимум, який наведений в проспекті, отримуному з карткою, є недоступним?
Ні https://www.ekomaximum.com.ua, ні http://www.ekomaximum.com.ua

Кочевник, доброго дня. Уточнюю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 07:58

  pharus написав:Так и осталось с тех пор? Больше "покращень" не было? При покупке в оффлайн магазине только по категории техника будут орехи?

pharus, добрый день. Акция Cash'U CLUB. 5% ВІД ELDORADO действовала до 31.05.2020.
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 08:11

Alfa_Bank
Прошу проверить корректность консультации сотрудника горячей линии в пятницу около шести вечера. Просил аннулировать карту 3905. Сказала, что аннулировать незаблокированную карту невозможно, заблокировала и передаёт в другой отдел для аннулирования карты, что будет выполняться 24 часа. По факту карта сразу стала заблокированной, но до сих пор не аннулирована. Где сбой - почему моя просьба не выполнена? :(

P.S. В декабре на аналогичную просьбу про другие отделы речь не шла и просьбу выполнили сразу (карта исчезла на следующий рабочий день).
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 08:28

  Vorlon написав:Alfa_Bank
Прошу проверить корректность консультации сотрудника горячей линии в пятницу около шести вечера. Просил аннулировать карту 3905. Сказала, что аннулировать незаблокированную карту невозможно, заблокировала и передаёт в другой отдел для аннулирования карты, что будет выполняться 24 часа. По факту карта сразу стала заблокированной, но до сих пор не аннулирована. Где сбой - почему моя просьба не выполнена? :(

P.S. В декабре на аналогичную просьбу про другие отделы речь не шла и просьбу выполнили сразу (карта исчезла на следующий рабочий день).

Vorlon, добрый день. Проверяю. Карта аннулирована, пропадет из МАБ после снятия стоп-списка (запрос подала).
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 09:45

  Alfa_Bank написав:Карта аннулирована, пропадет из МАБ после снятия стоп-списка (запрос подала).

Спасибо! Но то есть сделано что-то было не так - само бы не решилось?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 09:57

  Vorlon написав:
  Alfa_Bank написав:Карта аннулирована, пропадет из МАБ после снятия стоп-списка (запрос подала).

Спасибо! Но то есть сделано что-то было не так - само бы не решилось?

Карту сотрудник корректно аннулировала. Только блокировать не нужно было, т.к. карта не пропала бы из МАБа. Работу проведем. Приношу извинения за ситуацию.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 09:59

  Alfa_Bank написав:Карту сотрудник корректно аннулировала. Только блокировать не нужно было, т.к. карта не пропала бы из МАБа. Работу проведем. Приношу извинения за ситуацию.

Ещё раз спасибо - просто она с такой уверенностью в голосе говорила... Что я и подумал - ну мало ли, вдруг что изменилось по процедуре за это время...
Vorlon
 
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