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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 сер, 2020 23:09
t-step написав: Vorlon написав:t-step
А какая разница? Меня мой персональный менеджер при получении RED пожурила - мол, чего это я не заказал вторую кредитку вместо перевыпуска старой
Перша різниця чи щедро наллють ліміту?
Друга ж - чи прокачаність Cash'u перейде і на другу кредитку?!
Мені налили на набагато більше, ніж на Максимум 2.0 та Трєвел.
Пробуйте.
Прокачаність Cash'u не постраждає.
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rollo
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Додано: Пон 10 сер, 2020 23:19
Alfa_Bank написав: rollo написав: rollo написав:
Упустил один момент.
Если была выбрана, например, категория техника (3%), то при покупке в Эльдорадо акционного 5% эльдорадо уже не будет?
Вчера была покупка в Эльдорадо и дали орехов только на 3% (техника). Про 5% акционных забыли. Подождем до вторника и спросим нашего офпреда как должно быть.
Покупка была в интернете? с 1.04.20 кэшбек начисляется только на покупки онлайн в интернет-магазинах.
Так и осталось с тех пор? Больше "покращень" не было? При покупке в оффлайн магазине только по категории техника будут орехи?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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pharus
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Додано: Вів 11 сер, 2020 07:54
Кочевник, доброго дня. Уточнюю.
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Додано: Вів 11 сер, 2020 07:58
pharus написав:
Так и осталось с тех пор? Больше "покращень" не было? При покупке в оффлайн магазине только по категории техника будут орехи?
pharus, добрый день. Акция Cash'U CLUB. 5% ВІД ELDORADO действовала до 31.05.2020.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 11 сер, 2020 08:11
Alfa_Bank
Прошу проверить корректность консультации сотрудника горячей линии в пятницу около шести вечера. Просил аннулировать карту 3905. Сказала, что аннулировать незаблокированную карту невозможно, заблокировала и передаёт в другой отдел для аннулирования карты, что будет выполняться 24 часа. По факту карта сразу стала заблокированной, но до сих пор не аннулирована. Где сбой - почему моя просьба не выполнена?
P.S. В декабре на аналогичную просьбу про другие отделы речь не шла и просьбу выполнили сразу (карта исчезла на следующий рабочий день).
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Vorlon
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Додано: Вів 11 сер, 2020 08:28
Vorlon написав:Alfa_Bank
Прошу проверить корректность консультации сотрудника горячей линии в пятницу около шести вечера. Просил аннулировать карту 3905. Сказала, что аннулировать незаблокированную карту невозможно, заблокировала и передаёт в другой отдел для аннулирования карты, что будет выполняться 24 часа. По факту карта сразу стала заблокированной, но до сих пор не аннулирована. Где сбой - почему моя просьба не выполнена?
P.S. В декабре на аналогичную просьбу про другие отделы речь не шла и просьбу выполнили сразу (карта исчезла на следующий рабочий день).
Vorlon, добрый день. Проверяю. Карта аннулирована, пропадет из МАБ после снятия стоп-списка (запрос подала).
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Додано: Вів 11 сер, 2020 09:45
Alfa_Bank написав:
Карта аннулирована, пропадет из МАБ после снятия стоп-списка (запрос подала).
Спасибо! Но то есть сделано что-то было не так - само бы не решилось?
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Vorlon
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Додано: Вів 11 сер, 2020 09:57
Vorlon написав: Alfa_Bank написав:
Карта аннулирована, пропадет из МАБ после снятия стоп-списка (запрос подала).
Спасибо! Но то есть сделано что-то было не так - само бы не решилось?
Карту сотрудник корректно аннулировала. Только блокировать не нужно было, т.к. карта не пропала бы из МАБа. Работу проведем. Приношу извинения за ситуацию.
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Додано: Вів 11 сер, 2020 09:59
Alfa_Bank написав:
Карту сотрудник корректно аннулировала. Только блокировать не нужно было, т.к. карта не пропала бы из МАБа. Работу проведем. Приношу извинения за ситуацию.
Ещё раз спасибо - просто она с такой уверенностью в голосе говорила... Что я и подумал - ну мало ли, вдруг что изменилось по процедуре за это время...
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Пон 10 сер, 2020 23:33
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