|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 сер, 2020 11:49
До якого числа діє акційна розстрочка на 6 міс. без комісій ?
-
maxprofit
-
-
- Повідомлень: 996
- З нами з: 19.11.08
- Подякував: 1123 раз.
- Подякували: 128 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 сер, 2020 11:55
maxprofit
31 октября.
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 8803
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 428 раз.
- Подякували: 921 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 сер, 2020 11:55
дел
Востаннє редагувалось Flamingo
в Вів 11 сер, 2020 11:57, всього редагувалось 1 раз.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 4787
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 1069 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 сер, 2020 12:08
Доброго здоровья, коллеги по новой почте и терминалам не подскажите как какой прошит под покупку в их отделениях или это всё сказки, как утверждает компания Форпост которая обслуживает все финансы новой почты, по принципу кэш ту пей, а на практике может у кого чего было интересней
-
БОБЁР
-
-
- Повідомлень: 139
- З нами з: 31.01.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 сер, 2020 12:54
БОБЁР написав:
Доброго здоровья, коллеги по новой почте и терминалам не подскажите как какой прошит под покупку в их отделениях или это всё сказки, как утверждает компания Форпост которая обслуживает все финансы новой почты, по принципу кэш ту пей, а на практике может у кого чего было интересней
Если оплата услуг НП то через любой терминал будет как покупка. Если оплата наложки физику - то 100% перевод, если юрику - то покупка. Говорят что пройдет ли покупкой можно узнать в зависимости от того, что пишет сайт НП при отслеживании посылки по номеру. Правда я не в курсе что д.б.написано
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 4787
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 1069 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7036
|915273
|
|
|42201
|5113387
|
Вів 11 сер, 2020 12:35
lel
|
|16877
|2345213
|
Вів 11 сер, 2020 12:26
ol_zy
|