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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8855885688578858

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 11:49

Re: Альфа-Банк

До якого числа діє акційна розстрочка на 6 міс. без комісій ?
maxprofit
 
Повідомлень: 996
З нами з: 19.11.08
Подякував: 1123 раз.
Подякували: 128 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 11:55

maxprofit
31 октября.
Vorlon
 
Повідомлень: 8803
З нами з: 14.06.13
Подякував: 428 раз.
Подякували: 921 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 11:55

дел
Востаннє редагувалось Flamingo в Вів 11 сер, 2020 11:57, всього редагувалось 1 раз.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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1

 
Повідомлень: 4787
З нами з: 20.03.15
Подякував: 85 раз.
Подякували: 1069 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 12:08

Re: Альфа-Банк

Доброго здоровья, коллеги по новой почте и терминалам не подскажите как какой прошит под покупку в их отделениях или это всё сказки, как утверждает компания Форпост которая обслуживает все финансы новой почты, по принципу кэш ту пей, а на практике может у кого чего было интересней
БОБЁР
 
Повідомлень: 139
З нами з: 31.01.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 27 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 12:54

  БОБЁР написав:Доброго здоровья, коллеги по новой почте и терминалам не подскажите как какой прошит под покупку в их отделениях или это всё сказки, как утверждает компания Форпост которая обслуживает все финансы новой почты, по принципу кэш ту пей, а на практике может у кого чего было интересней

Если оплата услуг НП то через любой терминал будет как покупка. Если оплата наложки физику - то 100% перевод, если юрику - то покупка. Говорят что пройдет ли покупкой можно узнать в зависимости от того, что пишет сайт НП при отслеживании посылки по номеру. Правда я не в курсе что д.б.написано
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4787
З нами з: 20.03.15
Подякував: 85 раз.
Подякували: 1069 раз.
 
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