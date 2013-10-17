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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8855885688578858

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 11:49

Re: Альфа-Банк

До якого числа діє акційна розстрочка на 6 міс. без комісій ?
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 11:55

maxprofit
31 октября.
Vorlon
 
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Подякував: 428 раз.
Подякували: 921 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 11:55

дел
Востаннє редагувалось Flamingo в Вів 11 сер, 2020 11:57, всього редагувалось 1 раз.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 12:08

Re: Альфа-Банк

Доброго здоровья, коллеги по новой почте и терминалам не подскажите как какой прошит под покупку в их отделениях или это всё сказки, как утверждает компания Форпост которая обслуживает все финансы новой почты, по принципу кэш ту пей, а на практике может у кого чего было интересней
БОБЁР
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 12:54

  БОБЁР написав:Доброго здоровья, коллеги по новой почте и терминалам не подскажите как какой прошит под покупку в их отделениях или это всё сказки, как утверждает компания Форпост которая обслуживает все финансы новой почты, по принципу кэш ту пей, а на практике может у кого чего было интересней

Если оплата услуг НП то через любой терминал будет как покупка. Если оплата наложки физику - то 100% перевод, если юрику - то покупка. Говорят что пройдет ли покупкой можно узнать в зависимости от того, что пишет сайт НП при отслеживании посылки по номеру. Правда я не в курсе что д.б.написано
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 13:18

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:Говорят что пройдет ли покупкой можно узнать в зависимости от того, что пишет сайт НП при отслеживании посылки по номеру.
Если была наложка от ФОП/юрлица, у которого с Новой почты заключён договор, то раньше на странице отслеживания сайта почты рисовалось тип оплаты "Контроль оплати". Сейчас же рисует "Грошовий переказ".
Сейчас в приложении рисовало "Контроль оплати" (и, скорее всего, так оно рисовало раньше наложку от физика). Сейчас как оно рисует наложку от физлица не знаю.

Из действующих способов — сделать сбойную оплату по тем картам, где можно посмотреть MCC код операции, а её вид (торговая операция или перевод).
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 15:21

  clientage написав:ПС. Готов заплатить за такую апликуху с колечком 30 баксов. Жена разрешила 8)

Не знаю, как 30 баксов, вон сберкасса хочет 1500 грн за колечко, прошитое наглухо на 1 карту по ходу. А Алла когда-то предлагала часы за 1500. Что-то может иметь смысл, если подходят условия пользования. Для меня самое близкое - это смартвоч с поддержкой гпей. Каждый девайс ещё должен подходить по стилю. В г-пэй, если вернуться к началу, карточки одного цвета путаются ещё больше, чем в реале
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 15:39

Re: Альфа-Банк

  Ромасик написав:В г-пэй, если вернуться к началу, карточки одного цвета путаются ещё больше, чем в реале

Ну раздуплился уже ГПэй -- карты теперь со своими рубашками, и можно имена давать картам. Я там вааще ухитряюсь бонусные категории прописать :)

ПС. А ота реализация колечка, на одну карту -- реальная туфта за 1500 грн
Вот просто выковыряйте чип с бесконтактом из карты и можно его прикладывать к ПОСу, даж без антенки, мощи хватит. Ну или запихните в резиновый браслет, лучше с антенкой. Нашару 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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