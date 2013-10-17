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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 сер, 2020 11:49
Re: Альфа-Банк
До якого числа діє акційна розстрочка на 6 міс. без комісій ?
Додано: Вів 11 сер, 2020 11:55
дел
Востаннє редагувалось Flamingo в Вів 11 сер, 2020 11:57, всього редагувалось 1 раз.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Вів 11 сер, 2020 12:08
Re: Альфа-Банк
Доброго здоровья, коллеги по новой почте и терминалам не подскажите как какой прошит под покупку в их отделениях или это всё сказки, как утверждает компания Форпост которая обслуживает все финансы новой почты, по принципу кэш ту пей, а на практике может у кого чего было интересней
Додано: Вів 11 сер, 2020 12:54
Если оплата услуг НП то через любой терминал будет как покупка. Если оплата наложки физику - то 100% перевод, если юрику - то покупка. Говорят что пройдет ли покупкой можно узнать в зависимости от того, что пишет сайт НП при отслеживании посылки по номеру. Правда я не в курсе что д.б.написано
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Вів 11 сер, 2020 13:18
Re: Альфа-Банк
Если была наложка от ФОП/юрлица, у которого с Новой почты заключён договор, то раньше на странице отслеживания сайта почты рисовалось тип оплаты "Контроль оплати". Сейчас же рисует "Грошовий переказ".
Сейчас в приложении рисовало "Контроль оплати" (и, скорее всего, так оно рисовало раньше наложку от физика). Сейчас как оно рисует наложку от физлица не знаю.
Из действующих способов — сделать сбойную оплату по тем картам, где можно посмотреть MCC код операции, а её вид (торговая операция или перевод).
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Додано: Вів 11 сер, 2020 15:21
Не знаю, как 30 баксов, вон сберкасса хочет 1500 грн за колечко, прошитое наглухо на 1 карту по ходу. А Алла когда-то предлагала часы за 1500. Что-то может иметь смысл, если подходят условия пользования. Для меня самое близкое - это смартвоч с поддержкой гпей. Каждый девайс ещё должен подходить по стилю. В г-пэй, если вернуться к началу, карточки одного цвета путаются ещё больше, чем в реале
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Додано: Вів 11 сер, 2020 15:39
Re: Альфа-Банк
Ну раздуплился уже ГПэй -- карты теперь со своими рубашками, и можно имена давать картам. Я там вааще ухитряюсь бонусные категории прописать
ПС. А ота реализация колечка, на одну карту -- реальная туфта за 1500 грн
Вот просто выковыряйте чип с бесконтактом из карты и можно его прикладывать к ПОСу, даж без антенки, мощи хватит. Ну или запихните в резиновый браслет, лучше с антенкой. Нашару
... делайте хоть что-нибудь!
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