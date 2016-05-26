Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 сер, 2020 19:57
pfauter написав:
Подскажите! Выбрана категория повышенного кешбека транспорт (5%), авиабилеты входят сюда? Хочу купить на внутренний рейс, компания SkyUP.
Ні не входять. Літаки тут у категорії "подорожі", в "транспорті" тільки автобуси та залізниця
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
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Додано: Вів 11 сер, 2020 19:58
pfauter написав:
Подскажите! Выбрана категория повышенного кешбека транспорт (5%), авиабилеты входят сюда? Хочу купить на внутренний рейс, компания SkyUP.
НЕт. Ток автобусы, ж/д и метро
Есть отд-я кат-я -- Путешествия. Там самолеты и отели
А вааще это вся инф-я есть у вас в Мобайле
Входите в орехи/категории, жмете на пимпу Инфо у правом углу "i" скролите вниз, Додаток 2 внимательно изучаете
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 11 сер, 2020 20:29
Alien написав: pfauter написав:
Подскажите! Выбрана категория повышенного кешбека транспорт (5%), авиабилеты входят сюда? Хочу купить на внутренний рейс, компания SkyUP.
Ні не входять. Літаки тут у категорії "подорожі", в "транспорті" тільки автобуси та залізниця
у меня транспорт 20% и реально купив 2 ж/д билета по 310 грн получил 124 на бонусный счёт.
подскажите кто в курсе как у Альфы выводить кэшбэк, надо набрать какую то сумму?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Додано: Вів 11 сер, 2020 20:40
vitaliian написав: Alien написав: pfauter написав:
Подскажите! Выбрана категория повышенного кешбека транспорт (5%), авиабилеты входят сюда? Хочу купить на внутренний рейс, компания SkyUP.
Ні не входять. Літаки тут у категорії "подорожі", в "транспорті" тільки автобуси та залізниця
у меня транспорт 20% и реально купив 2 ж/д билета по 310 грн получил 124 на бонусный счёт.
подскажите кто в курсе как у Альфы выводить кэшбэк, надо набрать какую то сумму?
Все в правилах.
https://cashuclub.com.ua/regulations
lel
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Додано: Вів 11 сер, 2020 20:42
Alien написав: pfauter написав:
Подскажите! Выбрана категория повышенного кешбека транспорт (5%), авиабилеты входят сюда? Хочу купить на внутренний рейс, компания SkyUP.
Ні не входять. Літаки тут у категорії "подорожі", в "транспорті" тільки автобуси та залізниця
Спасибо! Буду платить МОНО, там 3%.
pfauter
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