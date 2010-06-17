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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8856885788588859

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 19:57

Re: Альфа-Банк

  pfauter написав:Подскажите! Выбрана категория повышенного кешбека транспорт (5%), авиабилеты входят сюда? Хочу купить на внутренний рейс, компания SkyUP.
Ні не входять. Літаки тут у категорії "подорожі", в "транспорті" тільки автобуси та залізниця
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 19:58

  pfauter написав:Подскажите! Выбрана категория повышенного кешбека транспорт (5%), авиабилеты входят сюда? Хочу купить на внутренний рейс, компания SkyUP.

НЕт. Ток автобусы, ж/д и метро
Есть отд-я кат-я -- Путешествия. Там самолеты и отели
А вааще это вся инф-я есть у вас в Мобайле
Входите в орехи/категории, жмете на пимпу Инфо у правом углу "i" скролите вниз, Додаток 2 внимательно изучаете :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 20:29

  Alien написав:
  pfauter написав:Подскажите! Выбрана категория повышенного кешбека транспорт (5%), авиабилеты входят сюда? Хочу купить на внутренний рейс, компания SkyUP.
Ні не входять. Літаки тут у категорії "подорожі", в "транспорті" тільки автобуси та залізниця

у меня транспорт 20% и реально купив 2 ж/д билета по 310 грн получил 124 на бонусный счёт.
подскажите кто в курсе как у Альфы выводить кэшбэк, надо набрать какую то сумму?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 20:40

Re: Альфа-Банк

vitaliian написав:
  Alien написав:
  pfauter написав:Подскажите! Выбрана категория повышенного кешбека транспорт (5%), авиабилеты входят сюда? Хочу купить на внутренний рейс, компания SkyUP.
Ні не входять. Літаки тут у категорії "подорожі", в "транспорті" тільки автобуси та залізниця

у меня транспорт 20% и реально купив 2 ж/д билета по 310 грн получил 124 на бонусный счёт.
подскажите кто в курсе как у Альфы выводить кэшбэк, надо набрать какую то сумму?
Все в правилах. https://cashuclub.com.ua/regulations
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 20:42

  Alien написав:
  pfauter написав:Подскажите! Выбрана категория повышенного кешбека транспорт (5%), авиабилеты входят сюда? Хочу купить на внутренний рейс, компания SkyUP.
Ні не входять. Літаки тут у категорії "подорожі", в "транспорті" тільки автобуси та залізниця


Спасибо! Буду платить МОНО, там 3%.
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 20:50

  lel написав:]Все в правилах. https://cashuclub.com.ua/regulations

никакой конкретики в тех правилах нет
Заохочення «Повернути гроші» доступна у разі наявності необхідної кількості бонусів на бонусному рахунку в «Альфа-Мобайл» з урахуванням податків (ПДФО та військового збору).

необхідна кількість это сколько?
в маб тоже ноль конкретики
Зображення
может их надо такое количество которое я за 5 лет не соберу...
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 20:52

Re: Альфа-Банк

Множиш суму в горіхах на 0,805 і шукаєш покупку на суму, що не більша за розраховану. Потім повертаєш вартість такої покупки.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 20:57

  vitaliian написав:подскажите кто в курсе как у Альфы выводить кэшбэк, надо набрать какую то сумму?

Надо набрать орехов, чтобы хватило на возврат полной стоимости покупки от 50 грн и выше. Условно на покупку 65 грн надо иметь 80 орехов.
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  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
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