Удобно
Тапаешь по ГПэю, потом сразу по пимпе Оплата и выбираешь карту по нехитрой внемонике.
Т.е. Моня щас у меня заточен под Зоотовары и Макд-с, а Алка -- под хозтовары и др. кафешки.
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Додано: Вів 11 сер, 2020 22:44
Ну типа отак
Удобно
Тапаешь по ГПэю, потом сразу по пимпе Оплата и выбираешь карту по нехитрой внемонике.
Т.е. Моня щас у меня заточен под Зоотовары и Макд-с, а Алка -- под хозтовары и др. кафешки.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 11 сер, 2020 22:52
Панимаете лиии
У Мони оте 3% -- за свои
А Алка, например, мне дает эти 3% за кредитные и в Рассрочку, что позволяет наколядовать на момент 1й выплаты по Рассрочке порядка 4..5%, а на момент окончательного расчета (выплата 6й части) -- порядка 5..8%... а еще год назад и до 11% доходило
Ну и суммы тут бегают немаленькие
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 11 сер, 2020 22:53
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