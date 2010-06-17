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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8857885888598860

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 22:44

Ну типа отак
Зображення

Удобно :wink:
Тапаешь по ГПэю, потом сразу по пимпе Оплата и выбираешь карту по нехитрой внемонике.
Т.е. Моня щас у меня заточен под Зоотовары и Макд-с, а Алка -- под хозтовары и др. кафешки.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 22:52

  pfauter написав:
  Alien написав:
  pfauter написав:Подскажите! Выбрана категория повышенного кешбека транспорт (5%), авиабилеты входят сюда? Хочу купить на внутренний рейс, компания SkyUP.
Ні не входять. Літаки тут у категорії "подорожі", в "транспорті" тільки автобуси та залізниця


Спасибо! Буду платить МОНО, там 3%.

Панимаете лиии :)
У Мони оте 3% -- за свои
А Алка, например, мне дает эти 3% за кредитные и в Рассрочку, что позволяет наколядовать на момент 1й выплаты по Рассрочке порядка 4..5%, а на момент окончательного расчета (выплата 6й части) -- порядка 5..8%... а еще год назад и до 11% доходило 8)
Ну и суммы тут бегают немаленькие :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32149
З нами з: 08.12.07
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 22:53

  clientage написав:Удобно :wink:

Не нужно кучу лишней информации держать в голове и жалеть, что рассчитался не той картой.
Лайфхак! :!:
Только не забывать переписывать каждый месяц категории. :D
rollo
 
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