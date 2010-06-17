Удобно
Тапаешь по ГПэю, потом сразу по пимпе Оплата и выбираешь карту по нехитрой внемонике.
Т.е. Моня щас у меня заточен под Зоотовары и Макд-с, а Алка -- под хозтовары и др. кафешки.
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Додано: Вів 11 сер, 2020 22:44
Ну типа отак
Удобно
Тапаешь по ГПэю, потом сразу по пимпе Оплата и выбираешь карту по нехитрой внемонике.
Т.е. Моня щас у меня заточен под Зоотовары и Макд-с, а Алка -- под хозтовары и др. кафешки.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 11 сер, 2020 22:52
Панимаете лиии
У Мони оте 3% -- за свои
А Алка, например, мне дает эти 3% за кредитные и в Рассрочку, что позволяет наколядовать на момент 1й выплаты по Рассрочке порядка 4..5%, а на момент окончательного расчета (выплата 6й части) -- порядка 5..8%... а еще год назад и до 11% доходило
Ну и суммы тут бегают немаленькие
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 11 сер, 2020 22:53
Додано: Сер 12 сер, 2020 08:42
Кочевник, доброго дня. Передала. Полагодимо.
Додано: Сер 12 сер, 2020 10:58
Подскажите, карта "Кредитна карта World 'Максимум'" участвует в программе кэшбека Cash'U club?
Додано: Сер 12 сер, 2020 11:46
Не... Просто у меня долгая, но местами бурная история взаимоотношений с Аллой, на ее продуктах я чаще всего прокалываюсь и спонсирую "пикнички". Поэтому периодически психую и забрасываю ее карты на полку, на полгода-год или больше. И соответственно, чаще всего не в теме...
Додано: Сер 12 сер, 2020 12:05
ignorabimus
Бывает... Совет: если у вас сама карта кредитки Максимум получена ранее декабря, то настоятельно рекомендую перевыпустить её на новую кредитку RED - исчезнет РКО и льготный период станет полноценным
Додано: Сер 12 сер, 2020 12:11
Re: Альфа-Банк
ignorabimus, а ещё по кредитным картам Альфы можно подключить акционную рассрочку на 3 и 6 месяцев от 500 грн без ежемесячной комиссии (акция до конца октября сего года).
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Сер 12 сер, 2020 12:23
Re: Альфа-Банк
Если я б
Уже намечал в планах завтра посетить отделение, чтобы забрать персонифицированную карту (поддержка ж сообщала, что с 13 августа будет в отделении), но она ещё не в отделении банка и просят узнавать в пятницу.
Благо, что карта уже давно в Google Pay
Ещё момент. Была операция предавторизации 5 августа на 720 грн. Система предложила оформить её в мгновенную рассрочку, я согласился. Авторизация платежа прошла 7 августа. Вчера утром случайно узнал, что операция уже в рассрочке, но никакого уведомления об этом я не получал. У вас информирование корректно работает?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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