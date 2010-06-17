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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8858885988608861>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 22:44

Ну типа отак
Зображення

Удобно :wink:
Тапаешь по ГПэю, потом сразу по пимпе Оплата и выбираешь карту по нехитрой внемонике.
Т.е. Моня щас у меня заточен под Зоотовары и Макд-с, а Алка -- под хозтовары и др. кафешки.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 22:52

  pfauter написав:
  Alien написав:
  pfauter написав:Подскажите! Выбрана категория повышенного кешбека транспорт (5%), авиабилеты входят сюда? Хочу купить на внутренний рейс, компания SkyUP.
Ні не входять. Літаки тут у категорії "подорожі", в "транспорті" тільки автобуси та залізниця


Спасибо! Буду платить МОНО, там 3%.

Панимаете лиии :)
У Мони оте 3% -- за свои
А Алка, например, мне дает эти 3% за кредитные и в Рассрочку, что позволяет наколядовать на момент 1й выплаты по Рассрочке порядка 4..5%, а на момент окончательного расчета (выплата 6й части) -- порядка 5..8%... а еще год назад и до 11% доходило 8)
Ну и суммы тут бегают немаленькие :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 22:53

  clientage написав:Удобно :wink:

Не нужно кучу лишней информации держать в голове и жалеть, что рассчитался не той картой.
Лайфхак! :!:
Только не забывать переписывать каждый месяц категории. :D
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 08:42

  Кочевник написав:
  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Alfa_Bank, чому сайт кобренд картки ЕКО-Максимум, який наведений в проспекті, отримуному з карткою, є недоступним?
Ні https://www.ekomaximum.com.ua, ні http://www.ekomaximum.com.ua

Кочевник, доброго дня. Уточнюю.

У вас банкомат захворів. М.Київ вул.Бориспільська 9.
Приймає картку, пожує її і випльовує. І каже англійською: operation cancelled, remove card.

Кочевник, доброго дня. Передала. Полагодимо.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 10:58

Подскажите, карта "Кредитна карта World 'Максимум'" участвует в программе кэшбека Cash'U club?
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 10:59

ignorabimus
Ну разумеется! Вы только что с Марса прилетели? :wink:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 11:46

  Vorlon написав:Ну разумеется! Вы только что с Марса прилетели?
Не... Просто у меня долгая, но местами бурная история взаимоотношений с Аллой, на ее продуктах я чаще всего прокалываюсь и спонсирую "пикнички". Поэтому периодически психую и забрасываю ее карты на полку, на полгода-год или больше. И соответственно, чаще всего не в теме...
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 12:05

ignorabimus
Бывает... Совет: если у вас сама карта кредитки Максимум получена ранее декабря, то настоятельно рекомендую перевыпустить её на новую кредитку RED - исчезнет РКО и льготный период станет полноценным :D
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 12:11

Re: Альфа-Банк

ignorabimus, а ещё по кредитным картам Альфы можно подключить акционную рассрочку на 3 и 6 месяцев от 500 грн без ежемесячной комиссии (акция до конца октября сего года).
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 12:23

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Сроки, обычно, 6 раб.дней (+ срок может меняться в зависимости от региона доставки).
Если я б прислушался к Екатерине, то явно б пролетел с желаемой РД. :(

Уже намечал в планах завтра посетить отделение, чтобы забрать персонифицированную карту (поддержка ж сообщала, что с 13 августа будет в отделении), но она ещё не в отделении банка и просят узнавать в пятницу.

Благо, что карта уже давно в Google Pay :D

Ещё момент. Была операция предавторизации 5 августа на 720 грн. Система предложила оформить её в мгновенную рассрочку, я согласился. Авторизация платежа прошла 7 августа. Вчера утром случайно узнал, что операция уже в рассрочке, но никакого уведомления об этом я не получал. У вас информирование корректно работает?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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