Уже намечал в планах завтра посетить отделение, чтобы забрать персонифицированную карту (поддержка ж сообщала, что с 13 августа будет в отделении), но она ещё не в отделении банка и просят узнавать в пятницу.
Благо, что карта уже давно в Google Pay
Ещё момент. Была операция предавторизации 5 августа на 720 грн. Система предложила оформить её в мгновенную рассрочку, я согласился. Авторизация платежа прошла 7 августа. Вчера утром случайно узнал, что операция уже в рассрочке, но никакого уведомления об этом я не получал. У вас информирование корректно работает?
MASolomko, добрый день. Относительно инфо от Екатерины, передала запрос работу. Но в статье она пишет о выпуске новой карты, а у вас перевыпуск. Там срок доставки до 10 раб.дней в ваш регион. Смс об оформлении рассрочки вам отправлена 10/08/2020.