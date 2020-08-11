Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 сер, 2020 12:48
MASolomko написав: Alfa_Bank написав:
Сроки, обычно, 6 раб.дней (+ срок может меняться в зависимости от региона доставки).
Если я б
прислушался к Екатерине
, то явно б пролетел с желаемой РД.
Уже намечал в планах завтра посетить отделение, чтобы забрать персонифицированную карту (поддержка ж сообщала, что с 13 августа будет в отделении), но она ещё не в отделении банка и просят узнавать в пятницу.
Благо, что карта уже давно в Google Pay
Ещё момент. Была операция предавторизации 5 августа на 720 грн. Система предложила оформить её в мгновенную рассрочку, я согласился. Авторизация платежа прошла 7 августа. Вчера утром случайно узнал, что операция уже в рассрочке, но никакого уведомления об этом я не получал. У вас информирование корректно работает?
MASolomko, добрый день. Относительно инфо от Екатерины, передала запрос работу. Но в статье она пишет о выпуске новой карты, а у вас перевыпуск. Там срок доставки до 10 раб.дней в ваш регион. Смс об оформлении рассрочки вам отправлена 10/08/2020.
Alfa_Bank
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Додано: Сер 12 сер, 2020 12:54
В альфе при оформлении кредитки по месту работы звонит чи не?
Раньше токо депозитные оформлялись.
escobar
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Додано: Сер 12 сер, 2020 12:58
Alfa_Bank написав:
Смс об оформлении рассрочки вам отправлена 10/08/2020.
В этот день я получал только предложения об оформлении рассрочки на 1'614 грн.
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MASolomko
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Додано: Сер 12 сер, 2020 16:02
1. Подскажите, если дата окончания депозита -- суббота, то когда он упадёт на карту по факту?
2. По какому графику сейчас ходят СЭПы в Альфу / из Альфы? Заранее спасибо за ответы.
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Driver
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Додано: Сер 12 сер, 2020 16:11
Driver написав:
1. Подскажите, если дата окончания депозита -- суббота, то когда он упадёт на карту по факту?
2. По какому графику сейчас ходят СЭПы в Альфу / из Альфы?
Заранее спасибо за ответы.
Driver, добрый день. Если дата закрытия/выплаты процентов попадает на выходной день, то проценты/вклад будут доступны в первый рабочий день до 11:00. СЕП у нас сейчас 23/7.
Alfa_Bank
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Додано: Сер 12 сер, 2020 16:14
escobar написав:
В альфе при оформлении кредитки по месту работы звонит чи не?
Раньше токо депозитные оформлялись.
escobar, добрый день. Можем и позвонить.
Alfa_Bank
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Додано: Сер 12 сер, 2020 16:15
MASolomko написав: Alfa_Bank написав:
Смс об оформлении рассрочки вам отправлена 10/08/2020.
В этот день я получал только предложения об оформлении рассрочки на 1'614 грн.
Уточняю статус доставки сообщения.
Alfa_Bank
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