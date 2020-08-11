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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8859886088618862>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 12:48

  MASolomko написав:
  Alfa_Bank написав:Сроки, обычно, 6 раб.дней (+ срок может меняться в зависимости от региона доставки).
Если я б прислушался к Екатерине, то явно б пролетел с желаемой РД. :(

Уже намечал в планах завтра посетить отделение, чтобы забрать персонифицированную карту (поддержка ж сообщала, что с 13 августа будет в отделении), но она ещё не в отделении банка и просят узнавать в пятницу.

Благо, что карта уже давно в Google Pay :D

Ещё момент. Была операция предавторизации 5 августа на 720 грн. Система предложила оформить её в мгновенную рассрочку, я согласился. Авторизация платежа прошла 7 августа. Вчера утром случайно узнал, что операция уже в рассрочке, но никакого уведомления об этом я не получал. У вас информирование корректно работает?

MASolomko, добрый день. Относительно инфо от Екатерины, передала запрос работу. Но в статье она пишет о выпуске новой карты, а у вас перевыпуск. Там срок доставки до 10 раб.дней в ваш регион. Смс об оформлении рассрочки вам отправлена 10/08/2020.
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 12:54

Re: Альфа-Банк

В альфе при оформлении кредитки по месту работы звонит чи не?

Раньше токо депозитные оформлялись.
escobar
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 12:58

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Смс об оформлении рассрочки вам отправлена 10/08/2020.
В этот день я получал только предложения об оформлении рассрочки на 1'614 грн.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 16:02

1. Подскажите, если дата окончания депозита -- суббота, то когда он упадёт на карту по факту?

2. По какому графику сейчас ходят СЭПы в Альфу / из Альфы?

Заранее спасибо за ответы.
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Driver
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 16:11

  Driver написав:1. Подскажите, если дата окончания депозита -- суббота, то когда он упадёт на карту по факту?

2. По какому графику сейчас ходят СЭПы в Альфу / из Альфы?

Заранее спасибо за ответы.

Driver, добрый день. Если дата закрытия/выплаты процентов попадает на выходной день, то проценты/вклад будут доступны в первый рабочий день до 11:00. СЕП у нас сейчас 23/7.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 16:14

  escobar написав:В альфе при оформлении кредитки по месту работы звонит чи не?

Раньше токо депозитные оформлялись.

escobar, добрый день. Можем и позвонить.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 16:15

  MASolomko написав:
  Alfa_Bank написав:Смс об оформлении рассрочки вам отправлена 10/08/2020.
В этот день я получал только предложения об оформлении рассрочки на 1'614 грн.

Уточняю статус доставки сообщения.
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 18:10

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:...у вас перевыпуск. Там срок доставки до 10 раб.дней в ваш регион.
Банк неожиданно удивил. Под конец рабочего дня прислал SMS-сообщение и уведомили звонком о поступлении платёжной карты в отделение :D
Техподдержка не подвела и с 13-го я реально смогу забрать карту из отделения :)
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 18:29

  MASolomko написав:
  Alfa_Bank написав:...у вас перевыпуск. Там срок доставки до 10 раб.дней в ваш регион.
Банк неожиданно удивил. Под конец рабочего дня прислал SMS-сообщение и уведомили звонком о поступлении платёжной карты в отделение :D
Техподдержка не подвела и с 13-го я реально смогу забрать карту из отделения :)

После Ваших постов наверное поставили на персональный контроль и отработали как положено
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 18:37

  escobar написав:В альфе при оформлении кредитки по месту работы звонит чи не?

Раньше токо депозитные оформлялись.

В отделении рабочий номер не спрашивают. Только ваш и контактного лица
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