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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8859886088618862

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 18:57

Re: Альфа-Банк

velvet, та и в прошлые разы SMS и звонок, что карта у нас. Может отделение реально хорошее =)
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  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлень: 2262
З нами з: 08.03.18
Подякував: 193 раз.
Подякували: 310 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 19:18

  MASolomko написав:velvet, та и в прошлые разы SMS и звонок, что карта у нас. Может отделение реально хорошее =)

Это то,что изначально было Альфовское или бывший Укрсоц?
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velvet
 
Повідомлень: 2904
З нами з: 06.03.09
Подякував: 19 раз.
Подякували: 357 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 19:28

Re: Альфа-Банк

velvet, изначально альфойское. В бывшем Укрсоце не был.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2262
З нами з: 08.03.18
Подякував: 193 раз.
Подякували: 310 раз.
 
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1
  #<1 ... 8859886088618862
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