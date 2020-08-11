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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 сер, 2020 18:57
velvet, та и в прошлые разы SMS и звонок, что карта у нас. Может отделение реально хорошее =)
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MASolomko
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Додано: Сер 12 сер, 2020 19:18
MASolomko написав:
velvet, та и в прошлые разы SMS и звонок, что карта у нас. Может отделение реально хорошее =)
Это то,что изначально было Альфовское или бывший Укрсоц?
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velvet
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Додано: Сер 12 сер, 2020 19:28
velvet, изначально альфойское. В бывшем Укрсоце не был.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 2262
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 193 раз.
- Подякували: 310 раз.
-
- Профіль
-
1
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