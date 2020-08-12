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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 сер, 2020 18:57
Re: Альфа-Банк
velvet, та и в прошлые разы SMS и звонок, что карта у нас. Может отделение реально хорошее =)
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Додано: Сер 12 сер, 2020 19:18
Это то,что изначально было Альфовское или бывший Укрсоц?
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Додано: Сер 12 сер, 2020 19:28
Re: Альфа-Банк
velvet, изначально альфойское. В бывшем Укрсоце не был.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Сер 12 сер, 2020 21:19
я о рубашках и говорю. Сложно отличить черную рубашку Мони от Аллы. У меня в одном телефоне из-за большого экрана иконки в Г-пей довольно маленькие. А читать текст - это лишние секунды. Легче отличать карты по ярким признакам - как Б5, Вика.
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