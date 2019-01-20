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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8866886788688869>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 14:53

Re: Альфа-Банк

  MASolomko написав:Вы про какие именные спрашивали: перевыпуск текущих на именные или именные с отдельным счётом?

С отдельным счетом. До этого у меня в альфе только дебетки были.
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 15:10

В свете СЕП 23/7. Или может я что-то упустил.
По кредитке РД в выходной, 15. Гасится по счету сегодня или можно уже завтра?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 15:15

  viking156 написав:v57,
оно то понятно, шо сегодня пятница, настроение у Вас благостное..
Но Время - деньги, как говорится..
Приходишь в отделение с конкретным вопросом, а сотрудник тебе отвечает, что он не знает, и что дальше?
Я новичок на форуме, есть у меня вопрос для выяснения, а написать в ПП представителю Альфа-Банк не могу еще пока, что делать? :shock:

viking156, добрый день. Напишите мне сюда info_client@alfabank.kiev.ua.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 15:17

  anikola13 написав:В свете СЕП 23/7. Или может я что-то упустил.
По кредитке РД в выходной, 15. Гасится по счету сегодня или можно уже завтра?

anikola13, добрый день. Сегодня. По РД ничего не менялось. Она с выходного переносится на предыдущий рабочий.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 20:26

Alfa_Bank Доброго вечора, есть кредит на товар - в деталях %% ставка 0,01 ,
комиссия - 30 грн.
Питання : комиссия разовая. или в каждом месяце снимает по 30 грн?
Спасибо.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 21:32

Re: Альфа-Банк

viking156 написав:Но Время - деньги, как говорится..
Приходишь в отделение с конкретным вопросом, а сотрудник тебе отвечает, что он не знает, и что дальше?


Берегите время, деньги и нервы.) Ходите в отделение не с вопросами, а с четким пониманием что вам надо.
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 00:15

Re: Альфа-Банк

  Aps написав:Берегите время, деньги и нервы.) Ходите в отделение не с вопросами, а с четким пониманием что вам надо.

С алкой это тоже не всегда работает :mrgreen:
Вот я приходил с четким пониманием, что мне надо, а сотрудники меня на полном серьезе убеждали, что это все по другому. А по факту оказалось, вводили в заблуждение и были неправы :|
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 12:11

Кому интересно, платеж из Моно по СЭПу сейчас прошел за час. Так что, 23/7 работает на обеих сторонах
AVF
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 22:13

  Goodman написав:Alfa_Bank Доброго вечора, есть кредит на товар - в деталях %% ставка 0,01 ,
комиссия - 30 грн.
Питання : комиссия разовая. или в каждом месяце снимает по 30 грн?
Спасибо.
каждый месяц,давали еще распечатку платежей.0,01% на первые 6 или более месяцев.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 22:20

  AVF написав:Кому интересно, платеж из Моно по СЭПу сейчас прошел за час. Так что, 23/7 работает на обеих сторонах


В выписке в МАБе какой датой операция проведена? Без этой информации полезность вашего сообщения очень низка.
WachtAmRhein
 
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