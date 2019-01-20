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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 сер, 2020 14:53
MASolomko написав:
Вы про какие именные спрашивали: перевыпуск текущих на именные или именные с отдельным счётом?
С отдельным счетом. До этого у меня в альфе только дебетки были.
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Kalgan
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Додано: П'ят 14 сер, 2020 15:10
В свете СЕП 23/7. Или может я что-то упустил.
По кредитке РД в выходной, 15. Гасится по счету сегодня или можно уже завтра?
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anikola13
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Додано: П'ят 14 сер, 2020 15:15
viking156 написав:
v57,
оно то понятно, шо сегодня пятница, настроение у Вас благостное..
Но Время - деньги, как говорится..
Приходишь в отделение с конкретным вопросом, а сотрудник тебе отвечает, что он не знает, и что дальше?
Я новичок на форуме, есть у меня вопрос для выяснения, а написать в ПП представителю Альфа-Банк не могу еще пока, что делать?
viking156, добрый день. Напишите мне сюда info_client@alfabank.kiev.ua
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 14 сер, 2020 15:17
anikola13 написав:
В свете СЕП 23/7. Или может я что-то упустил.
По кредитке РД в выходной, 15. Гасится по счету сегодня или можно уже завтра?
anikola13, добрый день. Сегодня. По РД ничего не менялось. Она с выходного переносится на предыдущий рабочий.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 14 сер, 2020 20:26
Alfa_Bank Доброго вечора, есть кредит на товар - в деталях %% ставка 0,01 ,
комиссия - 30 грн.
Питання : комиссия разовая. или в каждом месяце снимает по 30 грн?
Спасибо.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Goodman
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Додано: П'ят 14 сер, 2020 21:32
viking156 написав:Но Время - деньги, как говорится..
Приходишь в отделение с конкретным вопросом, а сотрудник тебе отвечает, что он не знает, и что дальше?
Берегите время, деньги и нервы.) Ходите в отделение не с вопросами, а с четким пониманием что вам надо.
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Aps
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Додано: Суб 15 сер, 2020 00:15
Aps написав:
Берегите время, деньги и нервы.) Ходите в отделение не с вопросами, а с четким пониманием что вам надо.
С алкой это тоже не всегда работает
Вот я приходил с четким пониманием, что мне надо, а сотрудники меня на полном серьезе убеждали, что это все по другому. А по факту оказалось, вводили в заблуждение и были неправы
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Kalgan
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Додано: Суб 15 сер, 2020 12:11
Кому интересно, платеж из Моно по СЭПу сейчас прошел за час. Так что, 23/7 работает на обеих сторонах
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AVF
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Додано: Суб 15 сер, 2020 22:13
Goodman написав:Alfa_Bank
Доброго вечора, есть кредит на товар - в деталях %% ставка 0,01 ,
комиссия - 30 грн.
Питання : комиссия разовая. или в каждом месяце снимает по 30 грн?
Спасибо.
каждый месяц,давали еще распечатку платежей.0,01% на первые 6 или более месяцев.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Мизантрóп
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Додано: Суб 15 сер, 2020 22:20
AVF написав:
Кому интересно, платеж из Моно по СЭПу сейчас прошел за час. Так что, 23/7 работает на обеих сторонах
В выписке в МАБе какой датой операция проведена? Без этой информации полезность вашего сообщения очень низка.
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WachtAmRhein
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