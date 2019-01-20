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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8866886788688869

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 23:51

  WachtAmRhein написав:
  AVF написав:Кому интересно, платеж из Моно по СЭПу сейчас прошел за час. Так что, 23/7 работает на обеих сторонах


В выписке в МАБе какой датой операция проведена? Без этой информации полезность вашего сообщения очень низка.


проводка будет понедельником - у аллы проводки по выходым не бывает
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
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  #<1 ... 8866886788688869
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