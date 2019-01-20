проводка будет понедельником - у аллы проводки по выходым не бывает
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 сер, 2020 23:51
проводка будет понедельником - у аллы проводки по выходым не бывает
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