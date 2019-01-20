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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8866886788688869

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 23:51

  WachtAmRhein написав:
  AVF написав:Кому интересно, платеж из Моно по СЭПу сейчас прошел за час. Так что, 23/7 работает на обеих сторонах


В выписке в МАБе какой датой операция проведена? Без этой информации полезность вашего сообщения очень низка.


проводка будет понедельником - у аллы проводки по выходым не бывает
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 11:06

  AVF написав:Кому интересно, платеж из Моно по СЭПу сейчас прошел за час. Так что, 23/7 работает на обеих сторонах

Это и с/на счет юрлица так можно, или, только, между физиками?
wig
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 16:14

  Kalgan написав:
  Aps написав:Берегите время, деньги и нервы.) Ходите в отделение не с вопросами, а с четким пониманием что вам надо.

С алкой это тоже не всегда работает :mrgreen:
Вот я приходил с четким пониманием, что мне надо, а сотрудники меня на полном серьезе убеждали, что это все по другому. А по факту оказалось, вводили в заблуждение и были неправы :|

Так вы сами виноваты!)
Делайте так, как вы знаете.
Не идя на поводу.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 17:41

Re: Альфа-Банк

  guntherhouse777 написав:Так вы сами виноваты!)
Делайте так, как вы знаете.
Не идя на поводу.

Это как ? Можно по подробней :?:
Нужно было ходить по отделениям банка в поисках грамотного сотрудника ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 17:51

др.источники знаний не рассмвтриваются?
отд- низшее звено- ксерить и ставить штамп "копія вірна" :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 19:48

Re: Альфа-Банк

У всех задержка поступления денег при пополнении карты с депозита?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 21:08

  Kevin написав:У всех задержка поступления денег при пополнении карты с депозита?


а в выходные такое возможно разве? баланс депо должен же в рабочий день провестись
cohan
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 21:17

  cohan написав:
  Kevin написав:У всех задержка поступления денег при пополнении карты с депозита?


а в выходные такое возможно разве? баланс депо должен же в рабочий день провестись


В выходные - зачисление денег с депозита на карту проходит в онлайн режиме.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 22:08

  Kevin написав:В выходные - зачисление денег с депозита на карту проходит в онлайн режиме.

Хороший онлайн... сын в 13:55 инициировал перевод с ощадного на свой комфорт (хотел потестить сэп 23/7)... сейчас на часах 22:08 - на комфорте по нолям...
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 22:37

  Vorlon написав:Бывает... Совет: если у вас сама карта кредитки Максимум получена ранее декабря, то настоятельно рекомендую перевыпустить её на новую кредитку RED - исчезнет РКО и льготный период станет полноценным
Оформлена давно, но перевыпущена в апреле...
  MASolomko написав:ignorabimus, а ещё по кредитным картам Альфы можно подключить акционную рассрочку на 3 и 6 месяцев от 500 грн без ежемесячной комиссии (акция до конца октября сего года).
А подробнее где прочитать можно?
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