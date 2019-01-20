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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 сер, 2020 23:51
WachtAmRhein написав: AVF написав:
Кому интересно, платеж из Моно по СЭПу сейчас прошел за час. Так что, 23/7 работает на обеих сторонах
В выписке в МАБе какой датой операция проведена? Без этой информации полезность вашего сообщения очень низка.
проводка будет понедельником - у аллы проводки по выходым не бывает
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Додано: Нед 16 сер, 2020 11:06
AVF написав:
Кому интересно, платеж из Моно по СЭПу сейчас прошел за час. Так что, 23/7 работает на обеих сторонах
Это и с/на счет юрлица так можно, или, только, между физиками?
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Додано: Нед 16 сер, 2020 16:14
Kalgan написав: Aps написав:
Берегите время, деньги и нервы.) Ходите в отделение не с вопросами, а с четким пониманием что вам надо.
С алкой это тоже не всегда работает
Вот я приходил с четким пониманием, что мне надо, а сотрудники меня на полном серьезе убеждали, что это все по другому. А по факту оказалось, вводили в заблуждение и были неправы
Так вы сами виноваты!)
Делайте так, как вы знаете.
Не идя на поводу.
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guntherhouse777
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Додано: Нед 16 сер, 2020 17:41
guntherhouse777 написав:
Так вы сами виноваты!)Делайте так, как вы знаете.
Не идя на поводу.
Это как ? Можно по подробней
Нужно было ходить по отделениям банка в поисках грамотного сотрудника ?
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Kalgan
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Додано: Нед 16 сер, 2020 17:51
др.источники знаний не рассмвтриваются?
отд- низшее звено- ксерить и ставить штамп "копія вірна"
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v57
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Додано: Нед 16 сер, 2020 19:48
У всех задержка поступления денег при пополнении карты с депозита?
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Kevin
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Додано: Нед 16 сер, 2020 21:08
Kevin написав:
У всех задержка поступления денег при пополнении карты с депозита?
а в выходные такое возможно разве? баланс депо должен же в рабочий день провестись
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cohan
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Додано: Нед 16 сер, 2020 21:17
cohan написав: Kevin написав:
У всех задержка поступления денег при пополнении карты с депозита?
а в выходные такое возможно разве? баланс депо должен же в рабочий день провестись
В выходные - зачисление денег с депозита на карту проходит в онлайн режиме.
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Kevin
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Додано: Нед 16 сер, 2020 22:08
Kevin написав:
В выходные - зачисление денег с депозита на карту проходит в онлайн режиме.
Хороший онлайн... сын в 13:55 инициировал перевод с ощадного на свой комфорт (хотел потестить сэп 23/7)... сейчас на часах 22:08 - на комфорте по нолям...
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Карамболь
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Додано: Нед 16 сер, 2020 22:37
Vorlon написав:
Бывает... Совет: если у вас сама карта кредитки Максимум получена ранее декабря, то настоятельно рекомендую перевыпустить её на новую кредитку RED - исчезнет РКО и льготный период станет полноценным
Оформлена давно, но перевыпущена в апреле...
MASolomko написав:
ignorabimus, а ещё по кредитным картам Альфы можно подключить акционную рассрочку на 3 и 6 месяцев от 500 грн без ежемесячной комиссии (акция до конца октября сего года).
А подробнее где прочитать можно?
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ignorabimus
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