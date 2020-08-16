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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8867886888698870

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 05:57

Re: Альфа-Банк

ignorabimus, viewtopic.php?p=5018979#p5018979
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 07:57

Re: Альфа-Банк

Карамболь написав:Хороший онлайн... сын в 13:55 инициировал перевод с ощадного на свой комфорт (хотел потестить сэп 23/7)..

Мабуть, щось не так він ініціював. Та й СЕП 23/7 там ні до чого, поповнення з Ощадного давно вже практично онлайн. Вчора в 13.25 переказував і в 13.28 кошти були на карті.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 08:26

  Goodman написав:Alfa_Bank Доброго вечора, есть кредит на товар - в деталях %% ставка 0,01 ,
комиссия - 30 грн.
Питання : комиссия разовая. или в каждом месяце снимает по 30 грн?
Спасибо.

Goodman, добрый день. Нужно смотреть условия договора. Но скорее всего, комиссия ежемесячная.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 09:21

Позовите Лёшу, хай маб починит
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 09:23

Re: Альфа-Банк

Почався час неСЕП 1/24? В шаблони не пускає.
Можна у веб чи мобільну версію додати кнопку, по якій при необхідності можна із мобільної версії всі шаблони видалити і перенести з веб у мобільну всі, що є?
Інкогніто
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